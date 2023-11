La Résistance islamique a diffusé dans cette soirée la vidéo des tirs de missiles Burkan sur la base militaire Biranit située dans le secteur occidental de la frontière entre le Liban et la Palestine occupée.

Selon la vidéo, cette base comporte des équipements de surveillance technique et des antennes de communication et de collecte des renseignements. Elle est conduite par trois brigades de protection, dont une brigade d’infanterie et une autre des renseignements.

Vers 8:00 ce matin, elle a fait l’objet de deux attaques consécutives à 20 minutes d’intervalle, à l’aide de 4 missiles Burkan, causant d’importantes destructions selon les images postées par les médias israéliens. (Voir notre article)

Cette double attaque s’inscrit dans le cadre des opérations anti israéliennes du Hezbollah lancées à partir du 8 octobre et destinées à soutenir la bande de Gaza qui fait l’objet d’une offensive israélienne des plus féroces depuis 45 jours.

Source: Divers