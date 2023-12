Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdollahian, a affirmé avoir entendu des dirigeants de la résistance, lors de sa récente visite à Beyrouth, la capitale libanaise, que la réponse serait de plus en plus sévère en cas de nouvelle agression israélienne », ajoutant que « cette réponse forcera l’entité à mordre ses doigts ».

Lors d’un appel téléphonique avec son homologue omanais, Badr al-Busaidi, Amir Abdollahian a discuté des derniers développements de l’agression contre Gaza, notant que « la reprise par l’occupation de ses crimes contre les habitants de la bande de Gaza est une preuve supplémentaire de son indifférence aux demandes de la communauté internationale et de l’opinion publique ».

Amir Abdollahian a également souligné « le rôle des pays islamiques dans leurs efforts pour mettre fin à ces crimes israéliens ».

Le 23 novembre dernier, lors de sa visite à Beyrouth, Amir Abdollahian a rencontré le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et ils ont discuté des derniers développements en Palestine occupée, au Liban et dans la région.

Le Hezbollah a précisé que « la réunion a discuté des responsabilités qui incombent à chacun dans cette étape historique et fatidique pour la Palestine occupée et l’ensemble de la région, et que les deux parties ont discuté des possibilités existantes concernant le cours des événements et les efforts déployés pour mettre fin à l’agression contre Gaza ».

Source: Médias