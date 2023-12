Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam, Abou Ubaida, a annoncé que « les moudjahidines ont réussi, au cours des dernières 72 heures, à détruire totalement ou partiellement 135 véhicules militaires ».

Abou Ubaida a ajouté que « les résistants ont tué et blessé des dizaines de soldats sionistes, après avoir fait exploser un certain nombre d’ouvertures de tunnels et de maisons ».

Dans le sud de la bande de Gaza, les combattants d’Al-Qassam ont ciblé un transporteur de troupes israélien dans l’axe est de la ville de Khan Yunis avec un missile Al-Yassin 105 , et ils ont également ciblé un char israélien Merkava.

Al-Qassam a affirmé avoir ciblé la salle de commandement de l’occupation, dans l’axe sud de la ville de Gaza, avec le système de missiles à courte portée Rajum, de calibre 114 mm, et avoir ciblé un char Merkava dans l’axe nord de la ville de Khan Yunis.

Toujours sur le terrain, les véhicules militaires israéliens sont une cible directe à portée de la résistance sachant que les monticules de terre ne protégent plus les soldats d’occupation, voire la résistance a forcé les chars d’occupation à battre en retraite malgré les bombardements continus.

De leur côté, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du Mouvement du Jihad islamique, ont annoncé ce soir que 4 véhicules militaires sionistes ont été visés par des obus tandom dans le quartier de Shuja’iya.

Auparavant, les Brigades Al-Qods ont annoncé « qu’elles s’étaient engagées dans de violents affrontements avec des soldats de l’ennemi israélien dans les quartiers d’Al-Shuja’iya et d’Al-Tuffah », soulignant » qu’elles avaient ciblé avec des obus de mortier des rassemblements sur les lignes de front de l’avancée à l’est de Gaza ».

De même, Al-Qods a indiqué avoir bombardé des regroupements militaires de soldats ennemis sur la ligne de front, dans la région de Juhr al-Dik, au sud du gouvernorat, avec un certain nombre d’obus de mortier de gros calibre.

L’armée d’occupation avoue 89 morts depuis le début de l’attaque terrestre dont le fils de l’ancien chef d’état-major

Jeudi soir, la radio militaire israélienne a confirmé la mort du fils de l’ancien chef d’état-major de l’armée israélienne, Gadi Eisenkot, alors qu’il menait une opération de recherches dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza.

Les médias israéliens ont rapporté que Gal Eisenkot (25 ans) avait été grièvement blessé dans le camp de réfugiés de Jabalia à Gaza, après l’explosion d’une bombe près d’un tunnel. Après avoir été soigné sur place, il a été transféré à l’hôpital Assuta, dans la colonie d’Ashdod, et les médecins ont déclaré son décès quelques minutes plus tard.

Gal Eisenkot est le plus jeune fils de Gadi Eisenkot. Il a été recruté dans la Sheetit Force (commando naval), puis a servi comme médecin dans l’unité Maglan (spécialisée dans le travail en profondeur en territoire ennemi).

Avec l’annonce de la mort de Gal Eizenkot, les médias israéliens ont rapporté « qu’un autre officier de l’armée avait été tué à la suite de combats terrestres dans la bande de Gaza, portant ainsi le nombre de morts dans les rangs de l’armée depuis le début de l’opération terrestre dans la bande de Gaza à 89 morts .

Ce matin, l’armée d’occupation a reconnu que « deux soldats avaient été tués lors de combats terrestres dans la bande de Gaza, en plus des blessures graves de quatre soldats de réserve ».

Source: Médias