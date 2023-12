Les opérations de résistance des factions palestiniennes dans la bande de Gaza se poursuivent pour le 14eme jour du lancement de l’offensive terrestre israélienne et le 65eme jour de l’offensive contre la bande de Gaza.

A la Une de son édition de ce dimanche, le quotidien israélien Yediot Ahronoth a reconnu que « les combats sont difficiles et lents et il faudra du temps pour que l’armée israélienne accomplisse sa mission ».

La chaine de télévision israélienne Channel 7 a rapporté que les estimations en « Israël » prévoient que la guerre va se poursuivre avec puissance encore deux mois.

Deux régions sont le théâtre de combats acharnés et de dizaines d’opérations revendiquées par plusieurs factions palestiniennes : le camp de Jabaliya au nord de la bande de Gaza et Khan Younes au sud.

La plus importante des opérations est sans doute celle revendiquée ce dimanche 10 décembre par les brigades al-Qassam du Hamas vers 14 :15 (Heure locale) contre une force spéciale israélienne qui était retranchée dans deux maisons piégées d’engins antipersonnel à l’ouest du camp de Jabaliya.

Le correspondant d’al-Jazeera sur place a fait état d’accrochages violents dans ce camp depuis ce matin. Il a précisé que des véhicules israéliens ont été visés dans ce camp.

Selon les Qassam, des combats à la distance zéro ont eu lieu à l’ouest du camp.

Ils ont aussi revendiqué des tirs d’obus al-Yassin 105 contre des véhicules (dont 6) à Jabaliya et contre un char Merkava et bulldozer à Tel al-Zaatar à l’ouest de Jabaliya.

L’opération de la vidéo ci-dessous a eu lieu à Tal al-Zaatar le samedi.

Dans la région de Fallouja à l’ouest de Jabaliya, le bras armé du Hamas a assuré aussi avoir éliminé 10 soldats dans les combats à la distance zéro, ainsi qu’un sniper israélien dans l’une de ses opérations, et 3 soldats israéliens, après avoir encerclé leur véhicule.

Dans leur dernier communiqué publié avant la publication de cet article, les Qassam ont rapporté que leurs combattants ont visé une force israélienne dans le quartier al-Qasasib avec des roquettes TGB et des obus al-Yassin 105, assurant des pertes dans leurs rangs. Le texte précise que les combattants sont arrivés sur les lieux en dépit du bombardement israélien à l’artillerie pour les en empêcher.

Au sud de la bande de Gaza, et plus précisément dans la ville de Khan Younes où les combats font rage, les brigades al-Qassam ont révélé les opérations suivantes :

* deux chars visés dans la région al-Mahatta (La Station), à l’ouest

* une force d’infanterie visée avec des engins antipersonnel à l’est

*Un bulldozer D9 visé avec un engin Chouaz au nord

(Images de Khan Younes ce dimanche)

L’un des communiqués des Brigades al-Qassam rapporte aussi qu’un barrage de roquettes a été tiré contre un attroupement ennemi dans la position Sofa situé dans le Néguev.

Les Brigades al-Qassam ont aussi révélé avoir réalisé des opérations à Gaza:

*un merkava 4 détruit à l’aide d’un engin Thaqeb Barmilia dans la rue Hassanein sur l’axe de Shoujaiya

*5 chars et véhicules et 3 bulldozers israéliens visés dans le quartier de Shoujaiya

*un véhicule de transport visé dans le quartier Zeytoun à Gaza

Opération martyre

Pour leur part, les brigades al-Qods du Jihad islamique ont rendu compte d’une opération martyre dans une maison piégée dans le quartier Shoujaiya où 13 soldats étaient à la recherche d’une ouverture d’un tunnel.

« Un de nos combattants est sorti de l’ouverture du tunnel et a tué deux soldats avant de faire exploser toute la maison tuant et blessant les autres », ont précisé les Brigades dans un communiqué.

Elles ont aussi revendiqué des tir d’obus tandem et de RPG sur 3 véhicules militaires israéliens à Fallouja à l’ouest du camp de Jabalia et d’un obus anti blindé contre un bulldozer dans l’entourage d’al-Fakhoura à Jabaliya .

Elles ont fait état d’un pilonnage aux obus de mortier de gros calibre contre un attroupement de véhicules sur l’axe de progression de Netsarim et d’accrochages violents avec un force d’infanterie sur les axes de progression au nord-est de Khan Younes.

Les brigades des Moudjahidines ont rendu compte que leurs combattants ont livré bataille aux forces israéliennes infiltrées dans les quartiers de Choujaiya et cheikh Radwan dans la ville de Gaza et avoir frappé des concentrations militaires israéliennes à l’est de Khan Younes et dans l’entourage du Centre culturel avec des obus de mortier de calibre moyen.

5 militaires grièvement blessés

L’armée d’occupation a indiqué livrer « un combat acharné et féroces » dans le quartier de Shoujaiya à l’est de la ville de Gaza et à Jabalia.

Les médias israéliens ont rapporté que 5 officiers et soldats israéliens ont été blessés grièvement dans les combats au nord de la bande de Gaza.

Ils ont aussi rapporté qu’un officier blessé vendredi a succombé ce dimanche.

57 martyrs de la famille Abou Wardé. 20 massacres



Les raids israéliens meurtriers ne connaissent pas de répit. Selon le ministère de la Santé à Gaza, 20 massacres ont été perpétrés ce dimanche.



Ils ont visé Deir al-Balah au centre de la bande de Gaza, les camps de Jabaliya, Nusseirat, al-Maghazi, et al-Zawayda, ainsi que les quartier al-Touffah et Shoujaiya à l’est de la ville de Gaza, et d’autres régions dans le nord.

Le raid le plus meurtrier a eu lieu à l’aube de ce dimanche, contre la maison de la famille Abou Wardé à Jabalia al-Nazla. Il a fauché la vie à 57 personnes.

Un autre a visé les périphéries de l’école d’hébergement Khalifa à Beit Lahia des déplacés comme le montrent les images ci-dessous.

Selon les images publiées par les médias palestiniens, les soldats israéliens ont par la suite évacué cette école et l’ont incendiée.

Les déplacés qui s’y étaient abrités se sont rassemblés désemparés sur la place de Beit Lahia.

Il est question de pilonnage à l’artillerie meurtriers sur le quartier Cheikh Nasser à Khan Younes.

Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué ce dimanche que le directeur général de la pharmacie Achraf Abou Mahadi a été blessé par un sniper israélien pendant qu’il essayait d’atteindre le dépôt des médicaments et d’équipements médicaux réclamés par les hôpitaux al-Chifa, Baptiste al-Ahli et d’autres centres médicaux.

