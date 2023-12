Les Brigades al-Qassam du Hamas, le bras militaire du Hamas, ont annoncé ce jeudi 14 janvier avoir tué au moins 10 militaires israéliens dans les combats à Chouai’ya à l’est de la ville de Gaza.

Dans un communiqué, elles ont indiqué que leurs combattants, en revenant des lignes de combat, ont rencontré une force d’infanterie dans la rue Hassanein et l’ont éliminée au moyen d’engins piégés hautement explosifs.

L’armée israélienne n’a pas évoqué cet incident. Mercredi, elle avait reconnu la mort dans une double embuscade à Choujai’ya de 9 de ses militaires dont 6 officiers, le commandant de la Brigade Golani et un colonel commandant de la brigade Jephté.

Evoquant cette attaque, son porte-parole Daniel Hagari a révélé que 20 avions escortaient les soldats depuis les airs.

« Plus nous travaillons sur une grande étendue, plus il y aura des incidents et des victimes », a-t-il affirmé.

Citant des reporters qui se trouvaient à Choujai’ya, lors de cette opération, le Yediot Ahronoth a rapporté qu’une énorme explosion qui avait été entendue a fait trembler la terre.

Opérations des Qassam

Les Brigades ont aussi rapporté ce jeudi avoir visé au moyen d’obus al-Yassin 105 deux chars merkava israéliens dans le même quartier, ainsi que 4 véhicules de transport des troupes dans le quartier Cheikh Redwan au nord de la ville de Gaza.

Dans ce quartier elles ont revendiqué un tir d’obus TBG contre une force d’infanterie qui s’était retranchée dans un bâtiment.

Dans l’après-midi, elles ont rendu compte de plusieurs opérations :

3 véhicules merkava visés par des al-Yassin 105 dans la ville de Khan Younes.

des tirs d’obus de mortier de lourd calibre contre des attroupements ennemis dans les deux axes Est et nord de Khan Younes.

L’aviation ennemi est intervenue pour évacuer les militaires atteints, a indiqué le texte des Qassam.

Les Qassam ont indiqué avoir visé une salle de commandement de l’armée ennemie sur l’axe sud de Gaza avec des obus Rojoum de courte portée et des obus de lourd calibre.

Un soldat tué

L’armée israélienne a rapporté qu’un sergent-chef a été tué et un soldat a été blessé dans des combats au sud de la bande de Gaza.

Son porte-parole a indiqué que 29 officiers et soldats ont été blessés durant ces 24 dernières heures. Précisant que depuis l’offensive terrestre, le chiffre des blessés est évalué à 648 dont 146 dans un état grave et celui des tués à 116.

Opérations des al-Qods

Pour leur part, les brigades al-Qods du Jihad islamique ont révélé que leurs combattants ont mené à l’aube de ce jeudi des affrontements violents au moyen de roquettes et de mitrailleuses sur les axes des deux quartiers Zeytoun et Choujai’ya à l’est et celui de Cheikh Redwan au nord de la ville.

Elles ont aussi assuré avoir visé un char israélien et un bulldozer D9 dans les deux axes Jabalia et Beit Lahia , via des obus Tandem et RPG.

Objectif loin d’être atteint

Selon le Wall Street Journal, les dernières pertes israéliennes à Gaza montrent que l’objectif final de l’armée israélienne de « mettre le Hamas hors d’état de nuire » est encore loin d’être d’atteint.

Le journal américain a rapporté l’avis d’un ex-responsable des renseignements, Shalom ben Hanan, selon lequel « la bataille d’une maison à l’autre et en examinant les choses de près au lieu de le faire de loin coûte cher aux forces israéliennes ».

D’après Hanan, dans les milieux militaires et sécuritaires, cette stratégie soulève des soupçons.

« J’entends souvent des critiques que les choses ne sont pas comme il le faut et que nous devons combattre d’une autre manière de sorte que nos soldats puissent être mieux sécurisés », a-t-il expliqué pour le WSJ.

Les forces de sécurité au nord

Dans le nord de la bande de Gaza, des éléments des forces de sécurité se sont déployés pour maintenir la sécurité dans cette zone que les Israéliens disent contrôler, ont rapporté ce jeudi les médias palestiniens.

Selon le Haaretz, deux mois après le déclenchement du combat et un mois et demi après celui de l’offensive terrestre, l’armée israélienne ne peut toujours pas annoncer qu’elle contrôle le nord de la bande de Gaza.

L’armée israéienne a largué des tracts sur plusieurs régions de la bande de Gaza demandant aux gens de leur livrer des dirigeants du Hamas dont son chef Yahia al-Sinwar.

« O gens de Gaza, le Hamas a perdu sa puissance. « Ils ne pourront même plus cuire un oeuf ». la fin du Hamas est proche. Pour votre avenir , livrez les informations qui permettent de capturer les personnes qui ont causé les destructions à la bande de Gaza et vous aurez une récompense », peut-on lire dans le tract signé de l’armée de défense israélienne.

Les personnes réclamées dans le tract sont aussi Mohamad Sinwar, le fils de Yahia, Rafea Salameh et le chef des brigades al-Qassam Mohamad Deif.

69 jours de raids et de massacres

En ce 69 -ème jour de l’offensive israélienne déclenchée après l’opération du Hamas, Déluge d’al-Aqsa, les raids meurtriers israéliens continuent de tuer et de blesser les civils palestiniens.

Le nombre des martyrs s’est élevé à 196 dans les régions suivantes entre autres :

Quartier al-Jorn à Jabalia al-Balad ou des dizaines de Palestinien ont péri ou étaient blessés dans des raids israéliens qui ont détruits des bâtiments résidentiels

Quartiers Zeytoun et Choujai’ya et al-Daraj

Sud de Deir al-Balah dans le centre de la bande de Gaza

Selon un nouveau bilan du ministère de la Santé de Gaza, le chiffre des martyrs s’élève à 18.608 et celui des blessés à 51.000 .

L’Observatoire Euro-Med des droits de l’homme a révélé avoir répertorié 120 charniers dans l’enclave.

88eme journaliste martyr

L’un des martyrs de ce jeudi est la journaliste Narmine Qawwas qui a été tuée dans un raid israélien sur sa maison à Gaza.

Mercredi, le Bureau médiatique du gouvernement de Gaza avait fait part de la mort du journaliste Abdel Karim Awdeh.

Leur martyre porte à 88 le nombre des gens de la presse tués dans cette guerre.

