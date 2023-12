Les factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza mènent des combats acharnés contre les forces d’occupation israéliennes qui pénètrent dans plusieurs zones de la bande de Gaza et subissent de lourdes pertes.

Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, est le théâtre de violents affrontements entre la résistance et l’armée d’occupation.

Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé que leurs combattants ont ciblé 3 chars de type Merkava avec des missiles Yassin 105 à l’est du camp de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, en plus de pouvoir tirer sur un soldat israélien.

Les combattants d’Al-Qassam ont ciblé un autre char sioniste Merkava avec un obus Yassin 105 dans la région de Tal Al-Zaatar, au nord de la bande de Gaza.

Les forces de l’occupation israélienne n’ont pas pu réussi à pénétrer dans Jabalia depuis les axes Nord et Est pendant deux semaines en raison de la riposte héroïque de la résistance palestinienne.

Quant au centre de la bande de Gaza, les Brigades Al-Qassam ont visé une force sioniste composée de 12 soldats barricadés à l’intérieur d’un bâtiment du quartier d’Al-Daraj, au nord-est de la ville de Gaza, avec deux obus et plusieurs grenades à main, et ont détruit deux chars sionistes et un bulldozer militaire dans le même quartier.

Al-Qassam a bombardé avec des obus de mortier la concentration des forces d’occupation dans la zone d’Al-Mughraqa, au centre de la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam ont ciblé une jeep sioniste avec 7 soldats à l’intérieur avec un obus Yassin 105 et l’ont complètement détruite dans le quartier Sheikh Radwan de la ville de Gaza.

En outre, les combattants d’Al-Qassam se sont affrontés avec une force à pied sioniste dans la région de Saraya, dans la ville de Gaza, et ils ont confirmé la mort de quatre soldats et plusieurs blessés parmi eux.

Les combattants d’Al-Qassam ont détruit un char sioniste et deux bulldozers militaires dans le quartier d’Al-Zaytoun, au sud de la ville de Gaza.

Les combattants d’Al-Qassam ont réussi à cibler 8 véhicules sionistes dans les zones de Sabra et Tal al-Hawa dans la ville de Gaza et ont affronté les unités de secours avec des mitrailleuses et des grenades, les laissant morts et blessés.

Dans le sud de la bande de Gaza, Al-Qassam a annoncé avoir ciblé deux chars israéliens et un véhicule de transport de troupes avec un missile de type Shawaz et des obus Yassin 105 , au nord de la ville de Khan Yunis, en plus de viser deux chars de type Merkava israéliens avec des obus Yassin 105, à l’est de la ville.

Dans le même contexte, les combattants d’Al-Qassam ont piégé l’œil d’un tunnel à l’est de la ville de Khan Yunis, et dès qu’une force de l’armée d’occupation s’est avancée vers l’œil du tunnel, celui-ci a explosé avec soldats et les membres des forces ont été tués ou blessés.

Al-Qassam a diffusé des scènes de ses combattants affrontant des véhicules et des soldats de l’occupation israélienne à la périphérie de la ville de Khan Yunis.

À leur tour, les Brigades alQods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique , ont annoncé que leurs combattants avaient fait exploser une bombe baril contre une force terrestre sioniste et un bulldozer militaire à l’est du quartier de Shujaiya, tuant et blessant ses membres.

Les Brigades Al-Qods ont diffusé des scènes de l’explosion d’un engin explosif baril dans une force d’infanterie et un bulldozer militaire à l’est du quartier de Shujaiya.

Les Brigades Al-Qods ont tué et blessé 5 soldats d’occupation après des affrontements avec eux à l’aide de mitrailleuses et de grenades à l’est du camp de Jabalia.

Les combattants des Brigades Al-Qods ont détruit une foule de soldats d’occupation à l’est du quartier d’Al-Zaytoun avec des obus de mortier de gros calibre, et ont ciblé deux chars sionistes et un véhicule de transport de troupes avec des obus tandom sur la rue Al-Jalaa et la région de Yarmouk.

Les chasseurs d’occupation israéliens continuent de tirer intensément à l’est du gouvernorat de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza.

Par ailleurs, l’armée d’occupation israélienne a reconnu que le nombre de morts s’était élevé à 134 depuis le début de l’opération terrestre dans la bande de Gaza, après que l’armée a annoncé aujourd’hui la mort d’un nouveau soldat de la brigade Givati dans le sud de la bande de Gaza.

Ces aveux israéliens sur le nombre de morts et de blessés interviennent à un moment où la résistance palestinienne continue d’engager les forces israéliennes à distance nulle et de les piéger dans des embuscades précises dans les zones d’incursion.

