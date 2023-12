Alors que les médias israéliens prévoient encore de longs mois de combat pour parvenir à l’élimination du Hamas tant ses infrastructures sont importantes, le Washington Post constate que ses combattants manient « des méthodes de ruse mortelles » dans ses combats contre les forces d’occupation israéliennes.

Selon ce dernier, avec l’intensification des combats terrestres, Gaza se transforme en un champ de bataille complexe, dans lequel Israël déploie des drones et des robots du XXIe siècle, tandis que la résistance s’appuie sur « certaines des tactiques les plus anciennes : la tromperie, l’effet-surprise et les embuscades ».

Le journal décrit que la résistance palestinienne « se bat au-dessus et au-dessous du sol, les combattants se déplacent d’un bâtiment à l’autre et tentent de tendre une embuscade aux soldats israéliens ».

Il y a quelques jours, le quotidien israélien Yediot Ahronoth avait écrit que « toute annonce que le Hamas serait éliminé prochainement est déconnecté de la réalité ».

Son chroniqueur militaire Youssi Yahushu a déclaré pour la chaine de télévision Channel 13 qu’il s’attend à ce que « les combats durent encore longtemps en raison de l’ampleur et de la profondeur des infrastructures du Hamas dans la bande de Gaza ».

Il rapporte qu’un officier lui a confié : « On a besoin de toutes les mines du monde entier pour démanteler ses structures souterraines »

Terrain

Sur le terrain, les combats entre les résistants et l’armée d’occupation israélienne sont centrés ce samedi à Jabalia au nord de la bande de Gaza et à Khan Younes au sud, ainsi qu’a Hujr al-Dik à l’est du secteur central de la bande de Gaza.

A Hujr al-Dik, les Brigades al-Qassam rapportent que leurs combattants ont mené des affrontements à la distance nulle avec des forces israéliennes infiltrées dans la région. Elles assurent aussi y avoir fait exploser l‘ouverture d’un tunnel contre une force israélienne et avoir détruit 4 jeeps avec ses occupants dans une embuscade d’engins piégés anti-personnel et antis blindés.

A Deir al-Balah, toujours au centre, des correspondants ont fait état de combats violents à son sud, ce samedi.

A Jabalia, où il est question d’une tentative de progression des forces israéliennes depuis l’ouest et l’est en direction de Jabalia al-Balad et de combats violents, les Qassam ont assuré la destruction partielle ou totale de 5 chars israéliens en utilisant deux missiles israéliens de 2 tonnes qui n’avaient pas explosé et avaient été récupérés.

Ils ont révélé que l’un de leurs combattants ont éliminé à la distance nulle 4 militaires dans le quartier al-Qasasib dans le camp de Jalabia.

Le camp a fait l’objet de raids israéliens qui ont causé des dizaines de martyrs et de blessés et les ambulances ont du mal à arriver sur les lieux.

A Khan Younes, au sud de la bande, les Qassam assurent avoir attiré 5 militaires israéliens de l’unité Yahalom vers un tunnel à l’est de la ville, et l’on fait exploser dès qu’ils se sont engouffrés dedans. Ils ont indiqué avoir visé deux soldats au moyen d’un RPG, les tuant sur le champ.

Ils avaient vendredi ciblé des concentrations de militaires et leur centre de commandement et frappé un véhicule de transport des troupes dans cette ville ainsi qu’un bulldozer à l’est, à l’aide d’obus al-Yassin 105. Ils ont rapporté qu’une force d’infanterie a été attirée dans une embuscade où elle a été visée au moyen d’engins anti personnel, suivi d’une fusillade aux mitrailleuses.

L’armée d’occupation israélienne a annoncé avoir renforcé ses forces à Khan Younes avec 5 nouvelles brigades, quelques heures après le retrait d’un bataillon de la Brigade Golani de Gaza après 60 jours de combats au cours desquels il a subi des pertes importantes estimées à 42 officiers et soldats dans les combats à Shoujai’ya, selon al-Jazeera.

Les Qassam ont diffusé ce samedi matin les images d’affrontements contre une force barricadée dans les maisons dans le village al-Moghraqa, au nord de la province centrale de la bande de Gaza.

Ils ont diffusé une autre vidéo à Beit Lahia contre 5 soldats israéliens.

Les brigades al-Qods, bras armé du Jihad islamique ont revendiqué le tir d’un obus tandem sur un char de type Merkava dans la place Abou Sharkh, dans un axe de progression au nord de la bande de Gaza.

Au sud de la bande de Gaza, ils ont indiqué avoir détecté une tentative d’intrusion de véhicules à l’est de Rafah et l’ont bombardée à l’aide d’obus de mortier de calibre lourd, assurant y avoir causé des pertes certaines.

Ils ont diffusé les images vidéo d’une opération de tir de sniper contre un groupe de soldats israéliens à l’est de Choua’iya.

Il est aussi question d’affrontements armés entre les résistants et les forces d’occupation dans les périphéries du passage frontalier Karam Abou Salem qui a fait l’objet de tirs de l’artillerie israélienne.

5 militaires tués et 44 blessés

L’armée d’occupation israélienne a annoncé dans la soirée de ce samedi la mort de 5 soldats israéliens dans les combats dans le nord et le sud de la bande de Gaza. Elle avait dans la matinée indiqué qu’un soldat originaire de la colonie Rush Bina a péri dans des combats au nord.

Selon la radio israélienne, sur les tués annoncés ce samedi, deux appartiennent à la brigade d’élite Guivati. Ils ont succombé dans l’explosion d’une mine dans la ville de Khan Younes et 10 autres militaires ont été blessés dont 5 grièvement.

Ce nouveau bilan officiel porte le nombre des tués à 147 depuis le début de l’offensive terrestre le 27 novembre.

L’armée sioniste a aussi fait état que 44 militaires qui ont été blessés durant les combats ces 24 dernières heures dont 10 grièvement, rapporte al-Jazeera.

Selon ses chiffres, depuis le début de l’offensive terrestre, 189 officiers et soldats souffrent de blessures graves, 310 de blessures moyennes et 327 de blessures légères.

Le ministre israélien de l’Energie et membre du cabinet de guerre Israël Katz a déclaré : « Ce jour a été pénible dans la bande de Gaza. Les combats étaient difficiles et les pertes importantes. »

Source: Divers