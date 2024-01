La Résistance islamique (RI) a publié les images vidéo de son opération réalisée ce samedi matin pour riposter à l’assassinat du numéro deux du Hamas Saleh al-Arouri dans la banlieue sud du Liban.

La vidéo précise que cette base se situe à 8 km de la frontière libanaise, sur une hauteur de 1.200 m au dessus de la mer. Sa superficie est de 160.000 mètres carrés.

Elle est chargée des missions d’organiser, de coordonner et de gérer toutes les opérations aériennes vers la Syrie, le Liban, la Turquie, Chypre et la partie nord du bassin oriental de la mer Méditerranée.

La vidéo indique qu’elle est équipée de radars d’observation et de détection de longue portée et qu’elle comprend une salle de commandement des drones de reconnaissance et des systèmes de communication numériques.

Les images désignent dans la base l’emplacement des dômes de contrôle des drones et de détection au radar de longue portée et celui des antennes pour les informations, l’orientation et le lien.

La RI a aussi publié une carte localisant cette base au nord de la Palestine occupée.

Ci-dessous, des images vidéo diffusées sur les réseaux sociaux israéliens des tirs contre la base.

