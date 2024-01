Téhéran a fermement condamné les attaques militaires américaines et britanniques contre le Yémen, les qualifiant d’ »action arbitraire » et de « violation flagrante » de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Yémen, ajoutant qu’il y avait là aussi une violation des lois internationales applicables.

Les responsables d’Ansarullah au Yémen ont déclaré que des explosions avaient frappé les villes de Sanaa, Hodeïda, Saada et Dhamar tôt ce vendredi 12 janvier 2024. Un responsable américain a quant à lui annoncé que des attaques américaines et britanniques contre le Yémen avaient été menées par des avions, des navires et des sous-marins.

Dans le cadre d’une première réaction de Téhéran à cette agression, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a souligné que « les attaques arbitraires n’auront d’autre résultat que d’alimenter l’insécurité et l’instabilité dans la région ».

« Ces attaques militaires s’inscrivent dans le cadre du soutien total des États-Unis et du Royaume-Uni aux crimes de guerre du régime sioniste contre la nation palestinienne et les citoyens opprimés de la bande de Gaza qui se trouvent sous un siège complet depuis les cent derniers jours », a-t-il déclaré.

« Tandis que le régime sioniste poursuit ses attaques et ses crimes de guerre dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, Washington et Londres tentent de détourner l’attention des peuples du monde des crimes de ce régime factice, criminel et agresseur contre le peuple palestinien, en élargissant en effet leur soutien à ce dernier », a-t-il déclaré.

Kanaani a exprimé son inquiétude quant aux conséquences de telles attaques arbitraires sur la paix et la sécurité régionale et internationale, appelant la communauté internationale à empêcher par des actions responsables, la propagation de la guerre, de l’instabilité et de l’insécurité dans la région.

Plus tôt, le président américain, Joe Biden avait déclaré que les forces américaines et britanniques avaient lancé des frappes aériennes sur le Yémen, les qualifiant d’« action défensive » et promettant qu’il « n’hésiterait pas » à ordonner de nouvelles attaques au besoin.

Ces attaques surviennent alors que trois mois de campagne militaire féroce menée par le régime israélien contre la population assiégée de Gaza se heurtent à la résistance héroïque des combattants palestiniens.

Source: Avec PressTV