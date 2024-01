Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yehya Sarii, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi que le navire américain Kim Ranger a été visé dans le golfe d’Aden par des missiles navals, provoquant des dommages directs.

Le général Sarii a déclaré dans un communiqué que la riposte aux agressions américaines et britanniques allait inévitablement arriver, soulignant que « toute nouvelle agression ne restera pas impunie ».

Et d’ajouter : « le mouvement de navigation dans les mers Arabe et Rouge se poursuivra vers toutes les destinations à l’exception des ports de la Palestine occupée », notant que « l’interdiction de la navigation israélienne ou de ceux se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée se poursuivra jusqu’à l’arrêt de l’agression et la levée du siège contre Gaza ».

Le général Sarii a souligné que « les forces armées yéménites continueront à mettre en œuvre leurs mesures défensives et offensives dans le cadre du droit légitime de défendre le Yémen, et du soutien à Gaza ».

Le porte-parole du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Mohammad Abdel Salam, a affirmé que la poursuite des frappes américano-britanniques contre le Yémen « est une insistance à poursuivre l’agression pour protéger l’entité israélienne ».

Abdel Salam a souligné que l’agression américano-britannique contre son pays n’empêchera pas les forces armées yéménites de mener des opérations en mer Rouge, dans le cadre du soutien au peuple palestinien, compte tenu de l’agression en cours à son encontre.

Il convient de noter que Sanaa a affirmé cette position depuis le début de ses opérations, au moment où les responsables yéménites ont mis en garde contre la militarisation de la mer Rouge, notamment après que les États-Unis y ont établi une coalition navale.

Jeudi, le chef d’Ansarullah, Sayed Abdel Malek Al-Houthi, a souligné que « l’agression américano-britannique contre son pays confirme l’efficacité des opérations de soutien aux Palestiniens dans la mer Rouge ».

Dans un message adressé à l’administration américaine, M. Al-Houthi a déclaré que la confrontation directe avec les États-Unis et « Israël » n’effrayera pas le peuple yéménite, expliquant que « ce peuple aspire, depuis longtemps, à combattre le premier ennemi, qu’il combattait à travers d’autres pays ».