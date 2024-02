Les chefs des colonies du nord de la Palestine occupée ont évoqué les dégâts causés aux colonies par les missiles du Hezbollah, soulignant « qu’ils ne pourraient pas rentrer chez eux sans éliminer la menace de ces missiles ».

Le chef de l’autorité locale de la colonie de Metulla », David Azoulay, a déclaré à la chaîne Kan: « Malheureusement, nous avons subi beaucoup de dégâts depuis le début de la guerre », rappelant « qu’aujourd’hui, quatre mois se sont écoulés avec 80 000 personnes évacués. »

Concernant les maisons endommagées par les missiles du Hezbollah, il a expliqué : « Ces jours-ci, nous faisons une sorte d’enquête à l’aide d’un drone depuis les airs, mais nous estimons qu’environ 130 maisons ont été endommagées sur un total de 500 le long de la frontière avec le Liban ».

Azoulay a souligné que « la plupart des victimes dans les maisons des colons à Metulla sont dues aux missiles antichar, en particulier aux missiles Kornet », ajoutant que « lorsque le missile touche la maison, il la détruit complètement ainsi que ses environs, et il y a beaucoup de dégâts ».

Concernant les propos du ministre de la Défense Yoav Galant sur sa préférence pour une solution politique avec le Liban e, Azoulay a déclaré : « Je ne crois pas à cette solution. Je connais bien le Hezbollah et j’ai même passé plusieurs années au Liban donc je peux vous dire: le Hezbollah n’ira pas au nord du Litani parce qu’on lui a demandé de le faire. On doit simplement frapper, et Israël, quatre mois plus tard, ne l’a pas encore compris. »

Il a poursuivi : « Jeudi, nous avons organisé une soirée avec les habitants, et je leur ai dit que nous ne reviendrons pas si la menace de missiles antichar à une distance de 8-10 kilomètres persiste et nous ne voyons pas les forces d’Al-Radwan sur la clôture, et nous, à Metulla, connaissons très bien le problème d’Al-Radwan ».

Source: Médias