La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a mené, ce jeudi 8 février à 8h35, deux opérations contre les casernes de Branit et Kiryat Chmona, à la frontière avec la Palestine occupée.

Dans deux communiqués distincts, la Résistance islamique a affirmé avoir ciblé le quartier général de la 769e brigade orientale de la 91e division de Galilée dans la colonie de Kiryat Shmona avec des armes appropriées qui ont atteint leur cible.

Elle a également ajouté avoir tiré des missiles contre la caserne de Branit qui a été directement endommagée.

La Résistance a réitéré que ces deux opérations ont été menées « en soutien à notre fidèle peuple palestinien dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable ».

Plus tôt dans la journée, le correspondant d’Al-Mayadeen au sud du Liban a rapporté qu’une salve de missiles (plus de 12 missiles) a été lancée depuis le Liban vers la Galilée. Il a également fait état de tirs directs contre un site militaire de l’occupation dans les fermes occupées de Chebaa.

Les médias israéliens ont reconnu qu’un soldat israélien a été grièvement atteint et que deux autres ont été blessés à la suite du tir d’un missile antichar qui s’est abattu sur Kiryat Chmona.

Ils ont également fait état de l’infiltration d’un drone à l’intérieur d’une base dans le nord, soulignant que les blessés avaient été transportés par hélicoptère.

Les médias israéliens ont rapporté que le Hezbollah a frappé une « zone sensible » à Kiryat Shmona, notant qu’au cours des dernières minutes. Et d’ajouter : « Il a été recommandé aux colons de suivre les instructions du Front Intérieur et de ne pas abandonner les abris ».

مصادر عبرية: اندلاع النيران بمنزل في مستوطنة « كريات شمونة » شمال فلسطين المحتلة بعد استهدافه بصاروخ pic.twitter.com/groRFlAYwo — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 8, 2024

Le correspondant d’Al-Mayadeen au sud du Liban a en outre indiqué que plus de 20 missiles ont été tirés depuis le Liban vers le mont Hermon (Jabal al-Cheikh).

À la suite de ces attaques, les médias israéliens ont déclaré que: « Les carrefours routiers le long de la frontière nord ont été fermés par crainte d’une expansion des tirs de missiles depuis le Liban. »

Entre-temps, l’occupation israélienne a lancé une série d’agressions contre les villages et les villes du sud du Liban.

Les bombardements d’artillerie israéliens ont visé les localités de Yarin, Tayr Harfa dans le secteur ouest, ainsi que la périphérie des localités de Khyam, Kfar Kila et Aita al-Chaab dans le secteur est.