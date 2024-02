Des dizaines de milliers de Yéménites ont participé après la prière de ce vendredi 9 février à des manifestations de soutien au peuple palestinien et à Gaza qui fait l’objet d’une guerre israélienne qui s’apparente à un génocide, selon un premier avis de la Cour de Justice internationale de l’ONU.

Une manifestation monstre a eu lieu dans la capitale Sanaa au cours de laquelle les participants ont brandi drapeaux yéménites et palestiniens. Le membre du Haut-conseil politique D. Qassem Labouzah a declaré que « le peuple yéménite se tient aux côtés de Gaza face à l’offensive sioniste, américaine et britannique », qualifiant de « scène historique honorable ».

« Le Yémen a pris la décision historique et brave d’imposer un blocus aux navires sionistes et d’interdire leur navigation en mer Rouge. C’est cette position qui a incité les Etats-Unis a lancer une offensive contre le Yémen », a-t-il ajouté. Assurant que cette agression ne dissuadera pas le Yémen à soutenir le peuple palestinien, il a dit que « la Grande-Bretagne devrait reviser l’Histoire des Yéménites qui avaient expulsé après l’avoir défait et humilié son empire d’où le soleil de ne couchait pas ».

Selon le site d’information de la chaine yéménite proche de Sanaa, al-Masirah, il y a eu aussi 9 manifestations dans cette province qui est le fief de l’organisation houthie Ansarullah. Leur slogan unifié a été « Nous resterons fermes dans notre position… Avec Gaza jusqu’à la victoire ».

D’autres slogans ont été scandés durant ces marches, dont : « Notre position est pour Dieu… Avec son assistance, nous vaincrons les ennemis », « A tes ordres notre commandant » adressé au numéro d’Ansarullah Abdel Malek Baddredine al-Houthi, « Vous n’êtes pas seuls… Nous sommes avec vous jusqu’à la victoire », (adressé au peuple palestinien).

Dans leur communiqué conjoint, les organisateurs des manifestations de Saada ont assuré que « leur position restera fermement attachée au peuple palestinien et au soutien indéfectible aux opérations militaires menées par les forces armées yéménites sur terre et sur mer, et aux tirs contre les villes occupées, les navires israéliens et américains jusqu’à ce que l’agression cesse et que le siège imposé à Gaza soit levé ».

Le texte a renouvelé « qu’il faut poursuivre la campagne de recrutement, la participation aux camps d’entraînement et aux opérations de mobilisation pour se préparer à la bataille de la Conquête promise et du saint jihad déclaré par le peuple yéménite en lutte contre le lobby sioniste ».

En soutien au peuple palestinien, les forces yéménites de Sanaa ont réalisé à partir du 19 novembre 2023, des opérations au cours desquelles elles ont d’abord visé les navires israéliens qui traversent la mer Rouge et la mer d’Oman et ceux qui se rendent vers les ports israéliens en Palestine occupée.

Avec l’entrée en action des Américains et des Britanniques qui ont réalisé des actions militaires conjointes contre des positions yéménites, les forces de Sanaa ont pris pour cible leurs navires de guerre dans cette zone.

Au moins 27 navires ont été pris pour cible, dont 3 appartenant à l’entité sioniste, 10 américaines dont des frégates militaires, 3 britanniques et 10 autres qui se dirigeaient vers les ports israéliens en Palestine occupée.

Au cours des dernières 24 heures, la coalition américano-britannique a mené au moins 11 raids contre le gouvernorat de Hodeïda, 7 frappes contre la zone de Ras Issa dans le district d’Al-Salif, et 2 rids contre la région de Shabaka, au sud du port d’Al-Salif, au nord-ouest de la ville de Hodeïda.

Badreddine al-Houthi: les USA sont dans un dilemme

Le Jeudi 8 février, le chef d’Ansarullah sayed Badreddine al-Houthi a prononcé un discours dans lequel il a révélé que les frappes américano-britanniques contre son pays cette semaine « se sont élevées à 86 frappes et n’ont eu aucun effet sur la limitation de nos capacités ».

Selon lui, les forces yéménites ont réalisé cette semaine, « cinq opérations, dont une opération majeure au cours de laquelle les Américains ont déclaré que l’affrontement a duré 14 heures ».

« Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont confrontés à un tel dilemme, celui de voir leurs navires et cuirassés pris pour cible », a-t-il souligné dans son allocution retransmise par la télévision al-Masirah.

Et de poursuivre : « Au lieu d’accepter une position humanitaire permettant l’entrée de nourriture et de médicaments dans la bande de Gaza, les États-Unis ont pris le risque de s’engager dans une guerre et une confrontation. »

Il a réitéré ses accusations aux États-Unis « d’affecter la navigation internationale en militarisant la mer Rouge et cherchent à perturber les autres pays. »

Selon l’indice commercial allemand Kiel, le volume du transport maritime dans la mer Rouge a continué de diminuer en janvier dernier, et le nombre de conteneurs a diminué de 80 pour cent par rapport à ce qui était habituellement prévu.

« Nos opérations se poursuivront tant que l’agression et le siège de Gaza continueront », a affirmé sayed Badreddine al-Houthi .

Source: Médias