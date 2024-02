Le secrétaire général du Mouvement Al-Nujabaa, Akram Al-Kaabi, a déclaré aujourd’hui dimanche que « la résistance islamique en Irak compte poursuivre sa lutte pour libérer l’Irak et n’abandonnera pas le ciblage des sites sionistes en Palestine ».

Al-Kaabi a déclaré que « la résistance est une décision islamique et jihadiste irakienne », ajoutant : « Nous seuls en supportons les conséquences et nous nous y sommes préparés ».

Il a également souligné que le mouvement « n’a pas rejeté les négociations du gouvernement irakien pour programmer le retrait américain d’Irak, sauf que l’occupant américain est un menteur, trompeur et arrogant ».

Il a noté que « ceux qui s’imaginent que l’occupant américain se soumettra et se retirera d’Irak par des négociations se leurrent, car seule la logique de la force et des armes et celle qu’il comprend ».

Plus tôt, le porte-parole de l’armée irakienne, le général Yahya Rasool, avait affirmé que les forces américaines » menaçent la paix civile et violent la souveraineté de l’Irak », après avoir mené une « opération d’assassinat claire en lançant une frappe aérienne contre un quartier résidentiel de la capitale, Bagdad ».

L’Irak a récemment été le théâtre d’attaques américaines répétées, alors que Washington a lancé plusieurs frappes distinctes ciblant des sites irakiens qu’il prétendait « appartenir aux Gardiens de la révolution iranienne et à ses alliés », selon ses allegations, qui ont fait de nombreux martyrs et blessés.

Les opérations de la résistance irakienne se sont poursuivies depuis qu’elle est entrée dans la bataille du Déluge d’Al-Aqsa et a annoncé le lancement de ses opérations pour attaquer l’entité d’occupation israélienne et cibler les bases d’occupation américaines en Irak et dans la région, en réponse au soutien des États-Unis à l’agression israélienne en cours contre la bande de Gaza depuis 142 jours.

