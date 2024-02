Plus de la moitié des exportateurs britanniques disent pâtir des perturbations du trafic maritime entraînées par les opérations des forces armées de Sanaa en mer Rouge, qui causent retards et coûts supplémentaires, d’après un sondage des Chambres de commerce britanniques (BCC).

Les BCC, qui ont mené leur étude auprès de 1.000 entreprises, citent dans un communiqué lundi des augmentations de coûts qui peuvent atteindre 300% pour louer des containers, et des retards logistiques pouvant aller jusqu’à quatre semaines.

Les entreprises sondées par les BCC évoquent aussi des conséquences indirectes sur leur trésorerie, et des pénuries de composants, entre autres.

Les forces yéménites de Sanaa, qui contrôlent de vastes régions du Yémen, ont lancé depuis novembre des attaques contre des navires israéliens et ceux qui se rendent vers les ports israéliens en Palestine occupée. Et ce en solidarité avec les Palestiniens dans la bande de Gaza, où Israël mène depuis plus de 4 mois une guerre sanguinaire contre le Hamas en représailles à l’opération du Hamas Déluge d’al-Aqsa du 7 octobre dans l’enveloppe de Gaza.

Selon un nouveau bilan des victimes, livré par le ministère de la Santé de Gaza, le nombre des martyrs a atteint les 29.782 et celui des blessés 70.043.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne sont intervenues et ont lancé des attaques contre le Yémen sous prétexte de protéger le transit maritime en mer Rouge et golfe d’Oman, où transite 12% du commerce maritime mondial.

Mais Sanaa les accuse de vouloir soutenir « Israël » dont l’économie et les importations ont été sérieusement affectées.

Selon l’AFP, ils ont mené samedi 24 février « des frappes visant 18 cibles houthies dans huit sites distincts au Yémen ».

D’après les BCC, un excédent de capacité de transport de fret a permis de répondre en partie aux difficultés causées par ces attaques et au fait que de nombreux transporteurs ont dû éviter de passer par la Mer Rouge et faire le tour de l’Afrique par le Cap de Bonne Espérance pour acheminer leurs cargaisons.

Le communiqué note aussi que les coûts supplémentaires ne se sont pas encore ressentis sur le taux global d’inflation au Royaume-Uni, mais « plus la situation persiste, plus les pressions sur les coûts vont commencer à s’accentuer », avertissent les BCC.

Le communiqué précise que le total des exportations britanniques a reculé l’an dernier, et, vu « une demande mondiale faible », les BCC appellent le gouvernement à intervenir et à des aides lors de son budget de mars.

Les raids aériens conjoints au Yémen ont été réalisés avec d’autres pays ayant apporté leur soutien à l’opération : le Canada, l’Australie, Bahreïn, le Danemark, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande, selon un communiqué commun des huit pays, précise l’AFP.

Dimanche 25 février, le porte-parole de l’armée yéménite de Sanaa Yahia Saree a révélé qu’elle a réalisé une opération militaire de qualité contre le pétrolier américain TORM THOR dans le golfe d’Aden, à l’aide d’un certain nombre de missiles maritimes.

Source: Avec AFP