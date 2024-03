Des experts maritimes soupçonnent un mystérieux navire de guerre iranien qui se déplace et navigue entre la mer Rouge et le golfe d’Aden de fournir aux forces armées yéménites les données qui les aident à déterminer les cibles de leurs attaques contre des navires, a rapporté le quotidien britannique Financial Times.

Selon ce journal, le navire iranien Behshad minutieusement suivi par des experts maritimes occidentaux, s’est déplacé vers le golfe d’Aden après des années passées en mer Rouge, au moment même où les attaques contre des navires dans la voie navigable vitale au large du Yémen se sont intensifiées.

En soutien au peuple palestinien et à la bande de Gaza qui est victime d’une guerre israélienne génocidaire sans pitié, les forces armées de Sanaa ont lancé des attaques contre les navires israéliens et ceux se rendant vers les ports israéliens en Palestine occupée. Elles ont par la suite attaqué les navires américains et britanniques qui sont intervenus selon elles pour assister l’entité sioniste dont les importations ont été profondément affectées.

Selon les experts occidentaux cités par le Financial Times, alors que le navire iranien « ressemble extérieurement à un vraquier sec ordinaire, il s’est déplacé vers le golfe d’Aden en janvier dernier et a depuis suivi un chemin non conventionnel, lent et sinueux autour de ces eaux près de l’entrée de la mer Rouge ».

Les experts ont également noté une diminution des attaques des forces de Sanaa au cours de la période du mois dernier lorsque Behshad était apparemment hors service.

John Gahagan, président de Sedna Global, une société spécialisée dans les risques maritimes, a déclaré que le comportement du Behshad, était « très inhabituel » et ne ressemble pas au comportement des navires de transport ordinaires.

Il s’est interrogé sur sa mission « s’il ne fournit pas aux Houthis des renseignements sur les mouvements des navires dans la région ? ».

Le rapport du quotidien britannique indique que les inquiétudes concernant l’implication de ce navire dans la fourniture d’informations de ciblage aux forces armées yéménites ont augmenté depuis l’attaque de cette semaine contre le navire True-Confidence , qui transporte de l’acier et des camions de la Chine vers l’Arabie Saoudite, d’autant plus que Behshad se trouvait à 80 kilomètres nautiques lorsqu’il a été touché, et cette attaque est survenue après 6 autres attaques dans le golfe d’Aden ou à l’entrée de la mer Rouge en seulement 15 jours.

Le porte-parole militaire des forces armées yéménites, Yahya Saree, a affirmé que le True-Confidence avait été touché par « des missiles » après « le rejet par l’équipage de messages d’avertissement ». Selon UKMTO, le navire commercial avait été contacté par « une entité se présentant comme la marine yéménite lui ordonnant de changer de cap ». UKMTO a fait état d’une intervention des « forces de la coalition » auprès du navire endommagé.

Les experts soulignent également le rythme calme des attaques des forces yéménites en février à la suite à une cyberattaque contre Behshad. Les données du site de suivi des navires Marine Traffic avaient à l’époque montré que le navire a passé plus de deux semaines, loin de la zone de navigation normale.

Le reportage du journal a souligné qu’une vidéo publiée sur une chaîne Telegram liée à l’armée iranienne le mois dernier décrivait le navire comme un « dépôt d’armes flottant » et insistait sur le fait qu’il avait un rôle dans la lutte contre la piraterie.

« Ceux qui se livrent à des attaques terroristes contre Behshad ou des navires similaires mettent en danger les routes maritimes internationales et la sécurité et portent la responsabilité mondiale d’éventuels risques internationaux futurs », a déclaré un commentaire audio accompagnant une photo dans la vidéo de Behshad et d’un porte-avions américain.

Le mois de février dernier, l’armée iranienne avait mis en garde que « tout acte terroriste contre le navire ne restera pas sans riposte », selon les médias iraniens.

Source: Médias