Le ministère syrien de la Défense a annoncé que vers 1h45 de ce vendredi matin, l’ennemi israélien a lancé une agression aérienne en direction d’Athriya, au sud-est d’Alep, ciblant plusieurs endroits dans la campagne d’Alep, dans le nord de la Syrie.

Cette agression a coïncidé avec une attaque aux drones menée par des organisations terroristes depuis Idlib et la campagne occidentale d’Alep dans le but de cibler les civils de la ville d’Alep et de ses environs.

Plusieurs civils et soldats sont tombés en martyre et blessés. Le ministère syrien de la Défense a également fait état de pertes matérielles dans les biens publics et privés.

Et d’ajouter: les défenses aériennes syriennes ont été activées face à l’agression israélienne visant la ville d’Alep.

Deux sources sécuritaires ont déclaré, ce vendredi, à l’agence Reuters que l’agression israélienne qui a visé la ville d’Alep, a entraîné le martyre de 38 personnes.

Pour sa part, le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné l’agression israélienne contre diverses zones d’Alep.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que « ces attaques constituent une violation flagrante des lois et réglementations internationales ainsi que de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie », appelant « le Conseil de sécurité à condamner ces attaques, à prendre des mesures préventives et à demander des comptes à l’entité sioniste ».

Et d’ajouter : « les attaques de l’entité sioniste en coordination avec les attaques des groupes terroristes sont une preuve claire du soutien de l’entité à ces groupes », notant que « les attaques israéliennes sont une tentative flagrante et désespérée de poursuivre et d’étendre la crise dans la région afin de restaurer l’image défaillante de cette entité ».

Il convient de rappeler que deux civils syriens ont été blessés, le jeudi 28 mars, à la suite d’une agression aérienne israélienne menée depuis le Golan occupé et visant un immeuble résidentiel dans la région de Sayeda Zeinab, dans la campagne de Damas.

Parallèlement, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vasily Nebenzia, a affirmé, lors d’une session du Conseil de sécurité de l’ONU le 21 mars, que « les frappes israéliennes contre la Syrie pourraient entraîner la République arabe syrienne et ses voisins dans une confrontation régionale, à grande échelle ».

Le représentant permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Qusay al-Dahhak, s’en est pris aux pays qui prétendent se préoccuper des droits de l’homme, tout en soutenant l’agression israélienne répétée contre son pays, affirmant que « l’agression israélienne menace la paix et la sécurité régionales et internationales. »

La Syrie souligne que cette agression continue contre son territoire s’inscrit dans le cadre des efforts de l’occupation visant à dissimuler les crimes de guerre, le génocide et les massacres qu’elle commet quotidiennement contre le peuple palestinien.