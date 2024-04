Aujourd’hui, samedi, une foule de professeurs, d’étudiants et d’employés de l’Université de Téhéran a organisé une manifestation devant l’entrée principale de l’université, afin de condamner la répression et l’arrestation de professeurs et d’étudiants d’universités américaines, protestant contre les crimes commis de l’occupation israélienne dans la bande de Gaza et du rôle central des États-Unis dans la poursuite de ce génocide.

Les participants portaient des drapeaux palestiniens et scandaient les slogans notamment Mort à Israël, exprimant leur condamnation de la violence utilisée par la police américaine contre les étudiants.

Les participants ont souligné que « ces méthodes ne permettront pas de faire taire les voix et de supprimer la liberté d’expression ».

La mobilisation des étudiants de l’Université de Téhéran, la mobilisation des professeurs et du personnel ainsi que d’autres organisations de l’Université de Téhéran ont adressé une invitation aux universitaires pour assister à ce rassemblement.

Ce rassemblement intervient au moment où les manifestations de soutien à la Palestine occupée et à Gaza se poursuivent dans plus de 50 universités américaines, alors que les mouvements estudiantines dénonçant le rôle central des États-Unis dans la poursuite de la guerre de génocide pratiquée par l’occupation israélienne se multiplient.

Après avoir éclaté aux États-Unis, les manifestations estudiantines dans les universités se sont étendues à d’autres pays, l’Australie, la France et la Grande-Bretagne ayant été témoins de manifestations similaires, en soutien à la Palestine et aux manifestants américains, qui ont été soumis à la répression de la police dans plusieurs pays. États.

En Tunisie, l’Union générale des étudiants a appelé à organiser des manifestations estudiantiness pour soutenir le mouvement étudiant dans les universités américaines et européennes. Il a également appelé à la mise en place d’une journée nationale de solidarité avec la Palestine dans toutes les universités.

Toujours au Liban, le Rassemblement des étudiants universitaires libres a appelé à une position de solidarité incluant toutes les universités, en soutien à la Palestine et à la détermination du peuple de Gaza, saluant les étudiants qui se sont soulevés aux États-Unis et L’Europe.

Source: Médias