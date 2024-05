Le fonds norvégien, Norwegian Wealth Fund, doté d’une valeur de 1 600 milliards de dollars, subit des pressions pour revoir les conditions de ses investissements en « Israël », à la lumière de la guerre en cours contre Gaza, a rapporté l’agence Reuters.

Reuters a rapporté mercredi que « de nombreuses organisations non gouvernementales et parlementaires ont demandé à ce que Norwegian Wealth Fund qualifié comme « le plus grand fonds souverain du monde » de retirer complètement ses investissements.

L’organisme de surveillance éthique du fonds enquête pour savoir si les sociétés israéliennes dans lesquelles il détient des actions « ne relèvent pas du champ d’application des directives d’investissement autorisées en raison de la guerre », selon l’agence.

Les gestionnaires de fonds du monde entier ont été contraints de retirer leurs investissements en raison de la guerre contre Gaza qui dure depuis environ 7 mois.

Il convient de noter que le Norwegian Wealth Fund détient des investissements d’une valeur de 1,36 milliard de dollars par l’intermédiaire de 76 entreprises en « Israël » à la fin de 2023, y compris des investissements dans l’immobilier, les banques, l’énergie et les communications, selon les données du fonds.

Concernant la baisse des investissements dans l’entité occupante et la crise économique depuis le 7 octobre 2023, le correspondant des affaires économiques du site israélien Wala, Yehuda Sharoni, a expliqué « qu’Israël est devenu un paria de l’économie internationale », soulignant que « ce n’est plus attrayant pour les investisseurs du monde entier. »

Source: Avec Reuters