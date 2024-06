Abou Hamza, porte-parole des Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique, a affirmé la poursuite de la confrontation avec l’occupation israélienne, soulignant que la résistance « se porte toujours bien » menaçant que « l’horreur de l’usure à venir poussera l’ennemi à sortir de Gaza dans un état de faiblesse ».

Dans un discours enregistré diffusé par les Brigades Al-Qods, au 239e jour de l’opération Déluge d’Al-Aqsa, Abou Hamza a indiqué que « la résistance palestinienne mène une guerre existentielle dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, soulignant que la résistance ne sera que victorieuse dans ce défi ».

Concernant les prisonniers israéliens détenus par la résistance dans la bande de Gaza, Abou Hamza a noté « qu’il faut mener une bataille sécuritaire complexe afin de les préserver », s’adressant aux colons de l’occupation en disant : « La seule façon de récupérer vos prisonniers est de se retirer de Gaza, conclure un accord d’échange et mettre fin à l’agression ».

Alors que l’occupation poursuit sa guerre génocidaire contre Gaza, Abu Hamza a souligné que le retour des colons dans les colonies « ne se fera qu’en arrêtant la guerre dans la bande ».

Exploits des Brigades Al-Qods au cours des dernières semaines

Dans son discours, le porte-parole des Brigades Al-Qods a présenté les exploits réalisés par les brigades lors des combats qu’elles ont menés contre les forces d’occupation dans la bande de Gaza, annonçant la mise en œuvre de nombreuses opérations de tireurs d’élite visant les soldats d’occupation et leurs tireurs d’élite sur tous les fronts de la bande de Gaza notamment à Jabaliya, au cours des dernières semaines.

Il a également annoncé que « des dizaines de véhicules israéliens a été endommagés et détruits à Rafah, Jabaliya, dans le quartier d’Al-Zaytoun et aux périphéries du gouvernorat central, par des obus Tandum, des barils explosifs Al-Thaqib, et des drones Ababil ».

En outre, Abou Hamza a affirmé que « les forces d’occupation et leurs rassemblements ont été ciblées presque quotidiennement à Rafah, Jabaliya et Netzarim, avec des dizaines d’obus de mortier et de roquettes de type 107 ».

Par ailleurs, les Brigades Al-Qods ont ciblé Beer Sheva, Ashkelon et Sderot au cours des dernières semaines et ont abattu 11 drones israéliens, variant entre Skylark et QuadCopter, ainsi que d’autres drones de renseignement et d’espionnage dans la bataille dans la bande de Gaza.

Les conséquences du Déluge d’Al-Aqsa apparaissent petit à petit

Le porte-parole des Brigades Al-Qods a rendu hommage au peuple palestinien patient dans les tentes des déplacés, aux ruines des maisons détruites, ainsi qu’aux brigades de résistance palestiniennes et au peuple palestinien de Cisjordanie, d’al-Qods occupée, des camps de réfugiés et de la diaspora.

Il a également adressé ses salutations et ses remerciements aux fronts de soutien au Yémen, en Irak et au Liban, à la lumière de l’escalade notable, continue et douloureuse pour les forces d’occupation israéliennes.

Il a également adressé ses salutations à tous les peuples libres du monde dans les universités américaines, les villes européennes, les places et les capitales arabes, soulignant que « les résultats de la grande volonté et des sacrifices dans la bataille Déluge d’Al-Aqsa commencent à apparaître petit à petit , à travers le rassemblement mondial autour de la question palestinienne.

Source: Médias