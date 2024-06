Le Média de guerre, organe médiatique de la Résistance islamique a diffusé un nouveau clip vidéo intitulé « Aux personnes intéressées », révélant des emplacements stratégiques de l’entité israélienne avec leurs coordonnées.

La vidéo du bras armé du Hezbollah comprend des images de ces sites vitaux et de leurs emplacements.

Elle rappelle la déclaration du secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, dans son dernier discours : « Si ‘Israël’ impose une guerre au Liban, la résistance combattra sans réserve, ni règle ni plafonds ». Elle est traduite en hébreu et en anglais. Et sa mise en garde: « Quiconque envisage la guerre contre nous le regrettera »

Cette vidéo s’inscrit dans le cadre des messages lancés par la Résistance islamique aux menaces israéliennes d’une guerre totale contre le pays du cèdre. Une première la vidéo avait révélé le mardi 18 juin les images aériennes des centres militaires et civils israéliens névralgiques dans la région de Haïfa, filmés par le drone Hodhod (Huppe fasciée).

Dans la nouvelle vidéo, le Hezbollah a délibérément placé les coordonnées de latitude et de longitude en plusieurs points en direction de la mer et a adopté une ambiguïté intentionnelle, s’abstenant de préciser leur nom, insinuant que la vidéo est un message que seuls les décideurs et les départements concernés en « Israël » peuvent comprendre.

Réaction des médias israéliens

Aussitôt la vidéo diffusée, les médias israéliens ont commenté via des experts militaires et stratégiques son contenu.

Selon les médias militaires, la vidéo comprend une menace officielle du Hezbollah contre le siège du ministère de la Sécurité à Tel Aviv et plus précisément contre la Kyria à Tel Aviv où se trouve le complexe du ministère de la Sécurité, lequel comprend le quartier général de l’état-major.

Toujours selon les médias israéliens, on peut voir dans la vidéo Haïfa et les sites que le Hezbollah a inclus dans sa nouvelle banque de cibles. Déchiffrant le nom de ces sites, ils ont énuméré le port d’Ashdod, les raffineries de pétrole de Haïfa, l’aéroport Ben Gourion, le port de Haïfa, une base de fabrication de satellites militaire, des bases militaires dans la région de Yahud et la centrale nucléaire israélienne Dimona.

Citant une source militaire, les médias israéliens ont rapporté : « Nous serons en état alerte pour contenir les missiles dès le matin dans le nord ».

