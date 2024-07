Les principaux rabbins sépharades « d’ Israël » ont officiellement donné l’ordre aux étudiants des écoles religieuses « de ne pas se présenter aux bureaux de recrutement militaires », attaquant la loi sur la conscription discutée à la Knesset, et ont ordonné aux étudiants de préférer l’emprisonnement et de se priver des budgets que de s’enrôler dans l’armée israélienne, sous prétexte qu’il s’agit d’une destruction de la Torah ».

Le rabbin lituanien Dov Lando, l’un des principaux rabbins Haredi, a fermement attaqué la décision du ministre de la Guerre Yoav Gallant d’appeler 3 000 Haredim au service militaire, déclarant : « L’État qui recrute des écoles religieuses n’a pas le droit d’exister ».

Le rabbin Lando a déclaré : « L’armée est en guerre contre nous et ils veulent retirer les droits des étudiants de la Torah, et c’est un suicide total, ajoutant : « Quand il n’y a pas de système et que l’armée est en guerre contre nous, à quoi ça sert de se tenir à leurs côtés ? Ce gouvernement est contre nous sur tous les plans ».

Dans le contexte des discussions concernant l’enrôlement des haredim dans l’armée d’occupation, de hauts rabbins « d’Israël ont tenu une réunion au cours de laquelle ils ont appelé « les jeunes religieux à s’abstenir d’obéir aux ordres de conscription ou de se rendre dans les bureaux concernés ».

À la fin de la réunion, Lando a demandé au rabbin Chaim Aharon Kaufman, chef du comité de la yeshiva, de transmettre sa décision aux rabbins sépharades et hassidiques, afin qu’il y ait une position unifiée concernant leur rejet du service militaire.

Le chef de la yeshiva Slabudka et l’un des rabbins les plus éminents du mouvement Haredi lituanien, le rabbin Moshe Hillel Hirsch, a également ordonné aux étudiants de la yeshiva de s’entretenir avec des jeunes ultra-orthodoxes qui n’étudient pas à la yeshiva , leur exhortant également de n’obéir à aucun ordre concernant l’enrôlement dans l’armée.

Fatwa biblique interdisant l’enrôlement dans l’armée

Suite aux déclarations de Lando, les hauts dirigeants des écoles religieuses des Juifs sépharades occidentaux, dont certains sont membres du Conseil des anciens de la Torah soit Shas, se sont réunis et ont émis une fatwa biblique « interdisant l’enrôlement dans l’armée « .

Selon le document qu’ils ont signé, ils affirment que « toute présence dans les bureaux de recrutement est interdite par la Torah ».

Hier mardi, Gallant a convenu que l’Armée commencerait à recruter des Haredim à partir du mois d’août prochain, en raison de ce qu’il a décrit comme « des besoins opérationnels ».

Le nouveau plan de l’armée israélienne prévoit le recrutement de 3 000 Juifs ultra-orthodoxes, dont 50 % ont entre 18 et 21 ans.

Concernant la crise de l’enrôlement dans l’armée d’occupation, le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a parlé aujourd’hui mardi de l’impact économique et social de cette crise, expliquant que « l’ armée d’occupation souffre d’un manque de personnel et qu’elle est obligée d’essayer de forcer les Haredim à s’enrôler ».

Il a affirmé que « l’armée d’occupation est obligée d’étendre la conscription obligatoire, ce qui a un impact économique et social majeur sur la société israélienne ».

Source: Médias