Les médias israéliens ont fait état d’un grand nombre d’Israéliens ayant quitté les territoires palestiniens occupés, révélant une augmentation significative de la migration inverse des Juifs.

La chaîne israélienne Channel 13 a fait référence à de nouvelles données, qu’elle a qualifiées de très sévères, montrant une augmentation significative du nombre d’Israéliens partis.

Lee Yaron, rédacteur du journal israélien Haaretz et auteur du livre Le 7 octobre, a déclaré que « les données montrent que 5 000 Israéliens ont interrompu leur résidence avec Israël depuis octobre », expliquant que « ces chiffres ont augmenté de 150% par rapport à l’année précédente entre les mois d’octobre et juillet ».

Yaron a souligné que « les personnes qui ont décidé de changer leur résidence sont jeunes et ont de jeunes enfants, et qu’elles ont confirmé leur préférence de commencer leur vie ailleurs », notant que « les personnes qui ont décidé de changer leur résidence parlent de ne pas se sentir en sécurité à cause de la guerre ».

Des milliers de juifs cherchent à émigrer

Dans ce contexte, la Douzième chaîne israélienne a rapporté que « les discussions sur l’immigration parmi les Israéliens sur les réseaux sociaux ont récemment augmenté de plus de 100 % ».

La chaîne a fait référence à une analyse réalisée par Scooper, une société spécialisée dans l’écoute du public et l’extraction de concepts de slogans, qui montre qu’au cours des dernières semaines, les discussions sur l’immigration du pays ont été multipliées par deux. La société a indiqué que la conversation était basée sur des personnes qui parlaient de leurs camarades immigrés, ainsi que d’histoires personnelles sur le « déménagement » et de critiques acerbes à l’égard des immigrés.

La chaîne a affirmé que « depuis le début de la guerre, plus de 100 000 utilisations du terme déménagement de résidence pour immigrer depuis Israël ont été enregistrées via le réseau », soulignant « que pendant la guerre il y a eu trois périodes de pointe dans les discussions sur l’immigration , le premier peu après le 7 octobre, date à laquelle a été enregistrée une augmentation d’environ 70 % du nombre d’utilisations du terme, et le deuxième pic en mars 2024, alors que le troisième pic se produit actuellement ».

La chaîne a souligné que « l’absence de données officielles entrave la possibilité de connaître le taux réel de migration israélienne pendant la guerre. Cependant, la situation générale du phénomène peut être connue en suivant l’impact des conversations sur les réseaux sociaux ».

