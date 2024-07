Alors que le Hezbollah garde le silence face aux menaces israéliennes d’assener une frappe douloureuse contre le Liban, sous prétexte de riposter au tir d’un projectile meurtrier sur la localité du Golan syrien occupé Majdal Chams, le président iranien Massoud Pezeshkian a adressé à son homologue français Emmanuel Macron un message dans lequel il a mis en garde contre une offensive contre le Liban.

« Si l’entité sioniste attaque le Liban, il aura commis une grosse erreur qui aura des conséquences graves », a-t-il assuré. Et d’ajouter : « Nous n’épargnons aucun effort pour mettre fin à la guerre de Gaza et en faveur de la stabilité de la région et nous souhaitons que les autres Etats assument leur responsabilité ».

C’est la deuxième mise en garde de Téhéran depuis l’éclatement de cette crise sur fond du tir meurtrier sur la localité de Majdal Chams que l’entité sioniste attribue au Hezbollah qui a catégoriquement démenti.

« Israël » dans un dilemme

Selon l’agence Reuters, le secrétaire d’état américain Antony Blinken a insisté auprès président israélien sur « la nécessité d’éviter une escalade du conflit ».

Il s’est concerté avec lui sur « les efforts pour parvenir à un accord diplomatique qui permet aux citoyens de revenir dans leur domicile des deux côtés de la frontière », rapporte l’agence.

A cet égard, le département d’état américain a publié un communiqué dans lequel il a indiqué que « la solution diplomatique est réalisable ».

« Nous croyons que le cessez-le-feu à Gaza pourrait faire baisser les tensions tout au long de la ligne bleue » avec le Liban, a-t-il souligné.

Selon le Washington post, le risque de perdre le contrôle avec le Hezbollah est élevé.

Citant des responsables américains, le journal rapporte « qu’Israël fait face au dilemme de riposter à l’incident de Majdal Chams dans le Golan syrien occupé sans laisser d’autre choix au Hezbollah que de riposter ».

Opérations de la résistance

La Résistance islamique, bras armé du Hezbollah a revendiqué ce lundi des salves de plusieurs dizaines de roquettes sur la position al-Baghdadi en riposte au raid israélien sur la localité de Chaqra au cours duquel deux combattants se sont élevés en martyrs et un enfant a été blessé.

Hezbollah avait auparavant annoncé le martyre de deux de ses combattants sur la voie d’al-Qods : Abbas Fadi Hijazi (né en 1995 à Majdal Selem au sud du Liban) et Abbas Mohammad Salami (né en 1991 à Majdal Selem et habite à Chaqra).

Dans l’après-midi, la résistance libanaise a visé les positions israéliennes frontalières avec le Liban al-Raheb, al-Malikiya où elle a frappé des équipements d’espionnage récemment fixés et sur la colline al-Karantina.

Par la suite, elle a évoqué dans ses communiqués des tirs contre la position al-Abad, ses tranchées et ses équipements électroniques puis ceux de la position Hadab Yarine.

Des sirènes d’alerte ont retenti en Haute Galilée ou des feux se sont propagés dans 4 sites après des tirs de la résistance islamique, selon des médias israéliens.

La Résistance islamique a aussi indiqué que ses combattants ont frappé de plein fouet vers 16 :30 un char Merkava dans la position al-Raheb à l’aide d’un projectile guidé.

Message vidéo des Qassam à la résistance libanaise : voici les chars de Gallant



Concernant les chars, les brigades al-Qassam du Hamas ont envoyé à la résistance islamique un message vidéo intitulé « Message à nos frères dans la résistance islamique libanaise : Voici les blindés de Gallant lorsqu’ils sortiront de Rafah. Nous sommes certains que vous allez terminer la mission ».

Filmant les chars et blindés israéliens qui ont été détruits ou endommagés par la résistance palestinienne à Rafah, le clip fait référence aux menaces du ministre israélien de la Défense Yoav Gallant qui avait, depuis quelques mois, averti que « les chars qui sortent de Rafah pourraient se rendre vers le Litani ». La vidéo est conclue par la réponse du numéro un du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah qui avait alors déclaré : « Il ne vous restera aucun char ».

