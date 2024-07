Un haut membre du Parlement libanais a sévèrement mis en garde le régime sioniste contre le lancement d’une guerre totale contre le Liban à la suite d’une attaque à la roquette sur le plateau du Golan sous occupation israélienne, imputée par le régime au Hezbollah, soulignant qu’une telle agression conduirait certainement à l’effondrement du régime usurpateur.

« Si l’entité sioniste décide de mener une guerre totale contre le Liban, le conflit entraînera la chute du régime », a indiqué, le lundi 29 juillet, Mohammad Raad, chef du Bloc de la fidélité à la Résistance – l’aile politique du Hezbollah – au Parlement libanais.

Il a ainsi fait remarquer qu’une agression militaire israélienne contre le Liban aurait pour effet d’entraîner l’ensemble de l’Asie occidentale dans une guerre régionale.

« L’ennemi sioniste n’a atteint aucun de ses objectifs déclarés dans la bande de Gaza, grâce à la détermination et à la résistance héroïque du peuple de Gaza et au soutien indéfectible de toutes les forces du front de la Résistance », a martelé M. Raad.

Ministre libanais des AE : la frappe sur Majdal Sham ne donne pas à ‘Israël’ un « permis de tuer »

De son côté, le ministre libanais des Affaires étrangères par intérim, Abdallah Bou Habib, a condamné l’attaque à la roquette qui a tué une dizaine de personnes sur un terrain de football dans la ville de Majdal Shams, tout en déclarant que cela ne donnait pas à ‘Israël’ un « permis de tuer ».

Il a de même réclamé une enquête de l’ONU sur les faits, affirmant qu’il n’y avait « aucune logique » pour que le Hezbollah en soit responsable.

Soulignant que la zone touchée était un territoire syrien occupé par ‘Israël’ et que ses habitants sont des Syriens, il a indiqué qu’Israël ne pouvait en aucun cas justifier son acte d’agression contre le Liban comme une légitime défense.

« Par conséquent, cela ne signifie pas qu’il faut leur donner un permis de tuer et de détruire comme ils l’ont fait à Gaza », a fait noter Bou Habib. « Le monde ne devrait pas leur donner un permis de tuer. »

Samedi, au moins 12 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors de la chute d’un missile dans un terrain de football dans la ville de Majdal Shams, sur le plateau du Golan occupé par ‘Israël’. Selon plusieurs sources locales et israéliennes, il s’agit d’un missile tiré par le système de missiles du Dôme de fer.

« La Résistance islamique n’a absolument rien à voir avec l’incident et dément catégoriquement toutes les fausses allégations à ce sujet », a alors stipulé le Hezbollah dans un communiqué.

Des analystes politiques ont également confirmé que le Hezbollah n’avait aucun intérêt dans le massacre de Majdal Shams dans le Golan syrien occupé, et que la responsabilité pointe clairement l’implication de l’ennemi sioniste dans ce crime, dans le but de prolonger la guerre et de servir les intérêts sionistes dans de nombreux dossiers.

Pourtant, le régime a continué à accuser le mouvement de résistance d’en être responsable, d’où les menaces du Premier ministre israélien. Le Hezbollah va « payer un lourd tribut » a lancé Netanyahu après l’incident.

Chef druze syrien : tentatives en cours pour changer notre identité arabe

Entre-temps, Cheikh Youssef Jarbou, chef religieux druze syrien, a mis en garde contre les tentatives israéliennes visant à modifier le caractère et l’identité arabes des druzes, affirmant que la communauté se tenait aux côtés de ses membres à la suite du tir de roquette sur la ville de Majdal Shams, sur les hauteurs du Golan occupées par ‘Israël’.

« Nous exprimons notre solidarité avec les habitants de Majdal Shams à la suite de l’attaque brutale qui a tué plusieurs enfants et jeunes hommes innocents. Nous pouvons vous assurer que nous surmonterons cette épreuve. La communauté druze restera fermement attachée à ses principes et à son identité arabes », a-t-il indiqué, avant de souligner : « Il ne fait aucun doute que des tentatives de division sont en cours pour séparer les Druzes syriens de leur arabité. La communauté druze restera à l’avant-garde des forces de résistance pour défendre les questions du monde arabe. »

Source: Avec PressTV