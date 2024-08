Aujourd’hui, mercredi, les médias israéliens ont attiré l’attention sur les répercussions de l’état d’attente anxieuse qui prévaut en « Israël » et paralyse ses différents secteurs, notamment le secteur aérien : « Il y a un an, il y avait 132 compagnies aériennes en Israël, mais il y a un mois, ce nombre est tombé à environ 60 entreprises. Ce matin, il n’y en avait que 24 ».

Les médias israéliens ont fait part d’un état d’inquiétude parmi les colons du nord quant au « danger de dégâts qui pourraient s’abattre sur les raffineries de pétrole depuis l’assassinat du chef de la Résistance islamique, Fouad Chukr, et du chef du Conseil politique de Hamas Ismail Haniyeh. Le commandement du Front intérieur a donné des instructions à de nombreuses usines du nord, pour réduire la quantité de matières dangereuses dans ses usines, mais les habitants de Haïfa craignent que le fait de frapper les raffineries ne conduise à une catastrophe majeure ».

Par ailleurs, une plateforme médiatique israélienne a parlé de l’état d’alerte le plus élevé « dans le système de santé du pays », notant que « des centaines de médecins rejoignent les équipes de premiers secours affiliées au Magen David Adom ».

Dans un contexte connexe, l’ambassade du Canada en « Israël » a informé ce soir le ministère des Affaires étrangères que « les diplomates canadiens et leurs familles quitteront Israël demain après-midi pour la Jordanie, en raison de la détérioration de la situation sécuritaire et des préparatifs d’une attaque iranienne. Europa Airlines a également annoncé une prolongation de l’annulation de ses vols vers Israël jusqu’au 9 août ».

De son côté, le journal Washington Post a rapporté que « de nombreux vols ont été annulés mardi à l’aéroport de Tel-Aviv, dont certains étaient destinés à des familles désespérées souhaitant fuir ».

L’une des femmes qui attendaient à l’aéroport Ben Gourion a déclaré au journal américain : « Nous irons au Portugal et nous n’envisageons pas de revenir. Nous laisserons derrière nous notre famille et notre pays. La situation est devenue très mauvaise ».

Elle a ajouté : « Je me sens tout le temps nerveuse de peur des missiles, et ma confiance a perdu depuis le 7 octobre parce que la réponse du gouvernement n’a pas été bonne. Je ne me sens plus en sécurité ici. »

La semaine dernière, Air India a annoncé « qu’elle annulerait ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv jusqu’à jeudi, et Italian Airlines a prolongé l’annulation de ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv jusqu’à jeudi, invoquant les développements géopolitiques au Moyen-Orient ».

Concernant les munitions, le journal a évoqué « la pénurie dont souffre l’armée israélienne, dont Israël aura besoin pour repousser l’attaque majeure attendue de l’Iran et du Hezbollah », soulignant que « le monde n’a pas assez de dômes de fer pour gérer 100 000 missiles ».

