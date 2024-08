Les médias israéliens ont affirmé mercredi « qu’Israël est non seulement isolé, mais se sent soumis à une sorte de siège, notamment dans le secteur de l’aviation ».

« Israël » connaît un état d’alerte suite aux menaces de l’Iran et du Hezbollah de répondre aux récents assassinats, qui ont visé le chef du Hezbollah Fouad Chukr dans la banlieue sud de Beyrouth, et le chef du Hamas Ismail Haniyeh.

Le journal israélien Haaretz a déclaré « qu’Israël dans le passé était une partie du monde où les avions arrivaient et où les gens se déplaçaient, mais aujourd’hui la réalité est devenue différente, en raison du siège et des tragédies qui en résultent ».

Le journal a souligné que les voyages à l’intérieur « d’Israël sont devenus presque impossibles désormais, car la majorité des colons vivent devant des pièces fortifiées par peur de toute attaque ».

Il a estimé que le sentiment de siège s’est « intensifié » au cours de la semaine dernière, avec les compagnies aériennes étrangères abandonnant leurs atterrissages à Tel Aviv, et le « château de cartes a commencé à s’effondrer » avec le groupe Lufthansa (la deuxième plus grande compagnie aérienne d’Europe en en termes de nombre de passagers et de taille de la flotte aérienne).

Le journal a souligné que les prix des billets sont « très élevés », notant que « le prix d’un aller simple de Londres à Tel Aviv, via Al, jeudi prochain, est de 1 487 dollars américains, tandis qu’un billet aller-retour de Tel Aviv, à Londres vous coûtera 2 366 $ ».

Il a été considéré que « cela représente un coût élevé si la personne obtient un siège, car aucun billet n’est disponible en classe économique ».

Haaretz a également expliqué que « les propriétaires des compagnies aériennes sont les principaux bénéficiaires de la guerre. La société El Al, cotée en bourse et contrôlée par Eli Rosenberg, le fils du milliardaire américain Kenny Rosenberg, était au cours de la guerre, au premier trimestre de l’année, l’entreprise la plus rentable de tous les temps, elle a réalisé un bénéfice net de 80,5 millions de dollars ».

Source: Médias