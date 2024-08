Les médias israéliens ont affirmé l’apparition d’incendies généralisés dans le nord, suite à la salve de missiles lourds lancés par le Hezbollah vers Safad, Mishmar Herden et Ayelet Hashahar, expliquant que ces zones n’ont pas été évacuées auparavant des colons.

Alors que les médias israéliens ont rapporté que « des dizaines de milliers de personnes ont pénétré dans les abris à cause des missiles du Hezbollah », indiquant également que « le Conseil régional de Haute Galilée a demandé aux Israéliens, dans les colonies non évacuées, et à ceux qui restaient dans celles qui étainet évacuées, de réduire leurs déplacements et rester à proximité des zones fortifiées, et s’abstenir de se tenir dans des rassemblements, sur la base d’une évaluation de la situation publiée par l’armée israélienne ».

Pendant ce temps, des sirènes ont retenti à Baram, en Galilée occidentale, selon les médias israéliens.

Les médias israéliens ont également souligné que les colons du nord « se demandent combien de temps cette situation va durer, car la vie normale est actuellement paralysée ».

Il convient de noter que la Résistance islamique au Liban a visé, samedi, pour la première fois, la colonie Ayelet Hashahar, avec des salves de roquettes Katyusha, en réponse aux attaques de l’occupation contre les villages du sud, en particulier la ville d’Al- Kafour.

Le Hezbollah a également ciblé une position des soldats d’occupation dans le site Al-Marj, en utilisant deux avions d’assaut, réalisant un coup direct et causant un certain nombre de morts et de blessés.

L’occupation israélienne a précédemment admis que « deux soldats dans ses rangs ont été blessés, dont un grièvement, dans le nord ».

La résistance a également ciblé le site Ruwaisat Al-Alam, dans les collines occupées de Kafr Shuba, et le site Hadab Yaroun, avec des obus d’artillerie, réalisant des tirs directs dans les deux cas. ‏

La résistance a détruit le matériel d’espionnage du site de Jal al-Alam, après l’avoir ciblé avec des drones d’assaut.

Source: Médias