Les médias israéliens ont révélé des dommages énormes et sans précédent aux richesses forestières du nord de la Palestine occupée à la suite des opérations du Hezbollah depuis que le Front de soutien libanais s’est déclenché en faveur de la bande de Gaza le 8 octobre 2023.

Les opérations sur le front nord ont conduit à l’incendie de plus de 189 000 000 m2 dans le nord de la Palestine occupée, affectant les forêts, les plantes herbacées et les terres agricoles, selon le journal israélien Maariv.

Depuis le début de l’année, dans le nord, la superficie des zones brûlées a augmenté de plus de 200% par rapport aux incendies précédents, ce qui dépasse les dégâts causés par la réponse de la résistance à l’agression israélienne contre le Liban en juillet 2006, et l’incendie du Carmel en 2010, selon les données de l’Autorité de la Nature et des Parcs de l’occupation.

Un scientifique israélien de l’environnement travaillant pour l’Autorité a affirmé dans une interview au journal israélien « qu’Israël n’a jamais connu de tels incendies auparavant. Alors que la région était témoin d’incendies qui n’affectaient pas des milliers de dounams (1 dounam : 1000m2) par an, cette année, environ 200 000 000 m2 ont brûlé ».

La majeure partie de la zone touchée, selon Maariv, est située sur les hauteurs du Golan, où les plantes herbacées sont plus inflammables, et la superficie des incendies est estimée à environ 114 000 dunums, tandis qu’en Galilée, environ 74 000 dunums ont brûlé, dont 17 000 dounams de forêt, et des dégâts importants ont eu lieu dans les réserves Ramim dans le Doigt de Galilée, et l’incendie de 15 000 dounams, 4 053 dounams dans le quartier Nahal Dishon, 3 000 dounams dans la réserve israélienne et 336 dounams dans la réserve des Baniyas.

