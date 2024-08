Pendant que l’armée d’occupation israélienne mène une offensive meurtrière de grande envergure au nord de la Cisjordanie occupée, deux opérations de résistance aux voitures piégées ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi au sud, au cours desquelles 4 Israéliens ont été blessés. Elles ont été revendiquées par le Hamas qui a déclaré que « la riposte vous est parvenue du sud de la Cisjordanie et il y aura une suite ».

Selon les médias israéliens, ces deux opérations qualifiées de « deux incidents de sécurité » ont été réalisées dans deux zones de la colonie Gush Etzion, à proximité de la ville d’al-Khalil (Hébron), au cours desquels deux voitures piégées ont explosé.

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a reconnu, dans un communiqué, que « deux incidents de sécurité ont eu lieu dans la brigade du Gush Etzion, et il n’est pas possible de déterminer s’il existe un lien entre eux », annonçant que « des hommes armés ont pu s’infiltrer dans la brigade du Gush Etzion et les colonies de Carmei Tzur, et l’un a été tué lors de l’attaque », ajoutant que « les forces de l’armée ont mené des opérations de ratissage sur place ».

Citant les services de sécurité israéliens, le journal israélien Yedioth Ahronoth a révélé que « les auteurs ont conduit deux voitures sur la route 60, la première s’est dirigée vers la station-service de Gush Etzion et l’autre vers Carmei Tzur ». « Alors que des centaines de soldats sont dans le nord de la Cisjordanie pour le quatrième jour, nous, dans le sud, assistons à un renversement de la situation, un événement qui ne s’est pas produit depuis la deuxième Intifada », a noté son correspondant.

L’armée d’occupation a affirmé que » la première explosion de voiture dans le Gush Etzion avait pour but d’attirer les forces, et qu’à leur arrivée, un homme armé a ouvert le feu blessant 2 militaires ». Dont un colonel, le commandant de la brigade Etzion et un soldat, selon la radio de l’armée d’occupation.

La chaîne israélienne Kan rapporte que la deuxième voiture qui a réussi à entrer dans la colonie Carmei Tzur a explosé à l’intérieur.

Après ces deux opérations, l’armée a imposé un siège au gouvernorat d’Hébron et annoncé l’envoi de renforts supplémentaires à la colonie de Carmei Tzur », selon l’Autorité de radiodiffusion israélienne.

Une plateforme médiatique israélienne a souligné que « l’armée a tiré des fusées éclairantes sur Hébron et a installé un point de contrôle militaire à son entrée nord, dans la ville de Sair ».

Les médias israéliens ont diffusé des photos et des informations indiquant l’arrivée du commandant de la Brigade d’Hébron de l’armée d’occupation sur le site de l’opération, révélant la création d’une salle d’opérations sur le terrain qui comprend des unités des forces Mustaarab, les arabisants, et de l’unité des opérations de l’armée israélienne sur le terrain du Service général de sécurité Shin Bet, en plus des équipes des unités Shin Bet et Davdovan ».

Les médias palestiniens locaux ont pour leur part affirmé que les forces d’occupation ont fermé les entrées d’Hébron, notamment au sud de la zone où se sont déroulées les deux opérations, et ont envoyé d’importants renforts, notamment des hélicoptères.

Brigades Al-Qassam : la réponse est venue du sud de la Cisjordanie

Quelques heures après les deux opérations, les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont diffué un clip vidéo intitué « La réponse vous est parvenue du sud honorable de la Cisjordanie, ô fils du judaïsme ; il y aura une suite ».

La vidéo publiée par les Brigades Al-Qassam rappelle le discours de son porte-parole militaire, Abou Ubaida, qui a affirmé que « des réactions en Cisjordanie, à al-Qods et dans les territoires de 48 sont inévitables », à l’effensive israélienne dans le nord de la Cisjordanie.

Pour sa part, le Mouvement des Moudjahidines palestiniens a salué les deux opérations près d’al-Khalil, soulignant dans un bref communiqué que « ces opérations héroïques sont un message enflammé du peuple libre de Palestine au gouvernement d’occupation fasciste en réaction à l’agression contre le nord de la Cisjordanie et les crimes de génocide en cours à Gaza ».

Le Mouvement Moudjahidine a souligné que « ces opérations spécifiques représentent une nouvelle frappe de sécurité contre les services de sécurité et de renseignement de l’ennemi arrogant », menaçant l’occupation « avec des vagues et des étapes de confrontation auxquelles personne ne s’attend, et il faut s’attendre à davantage d’opérations et de frappes de la part de du peuple palestinien et de sa résistance partout dans le monde contre l’ennemi israélien ».

Source: Médias