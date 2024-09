Les Brigades al-Qassam, branche armée du Hamas ont diffusé un nouvel enregistrement vidéo intitulé Netanyahu fait des dizaines de Ron Arad sur la plateforme Telegram.

Al-Qassam a indiqué dans l’enregistrement vidéo que « des membres de l’armée de l’occupation israélienne ont délibérément tué les prisonniers, avant de récupérer leurs corps », confirmant « les rumeurs sur leur prétendue sortie au cours de la première phase de l’accord en cours de discussion ».

En réponse aux propos du Premier ministre de l’occupation, Benjamin Netanyahu, selon lesquels, il a affirmé « si j’avais le choix entre Philadelphie et le retour des prisonniers, je choisirais Philadelphie », les Brigades Al-Qassam ont conclu la vidéo avec des scènes de bombardements israéliens sur différentes zones de la bande de Gaza, accompagnés des photos de prisonniers morts avec la phrase : « Netanyahu a choisi l’axe de Philadelphie plutôt que de libérer vos prisonniers ».

Dimanche, l’armée d’occupation israélienne a annoncé que « les corps de 6 prisonniers israéliens ont été retrouvés dans un tunnel dans la région de Rafah, au sud de la bande de Gaza, dont le prisonnier israélo-américain Hersh Goldberg Bolin ».

Les médias israéliens ont rapporté que « les estimations de l’armée indiquent que les six prisonniers ont été tués hier ou avant-hier lors d’opérations menées à proximité des tunnels où ils ont été retrouvés ».

Un état de grande colère s’est emparé des colons, fermant les routes et descendant dans les rues et les places, dans le but de faire pression sur Netanyahu pour qu’il aboutisse à un accord qui rendra les prisonniers, après que la nouvelle du meurtre des 6 prisonniers se soit répandue.

