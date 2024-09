Deuxième attaque pour le second jour consécutif : ce mercredi après-midi, au lendemain de l’attaque des Pagers est intervenue l’attaque aux appareils de communication sans fils, des Talkie-Walkie Icom.

Les explosions ont eu lieu simultanément et il est question de 9 martyrs et de plus de 300 blessés, selon un bilan premier du ministère de la Santé.

Plusieurs incendies ont eu lieu dans les maisons, les voitures et les commerces dans la Bekaa, dans le sud du Liban, au Mont Liban et dans la banlieue sud de Beyrouth.

Ces explosions ont eu lieu au moment où des drones de l’ennemi israélien survolaient l’espace aérien de Beyrouth et ses banlieues.

Selon l’Associeted Press, une source informée lui a fait part qu’Israël a commencé à envoyer davantage de forces à la frontière avec le Liban « comme mesure préventive ».

Le ministre de la guerre israélien Yoav Gallant a assuré dans un discours prononcé dans le camp Ramat David que « le centre névralgique a été transféré dans le nord et nous sommes au début d’une nouvelle étape de la guerre ».

Au sud du Liban, des citoyens libanais ont attaqué un convoi des Forces intérimaires des Nations Unies pour le Liban (Finul), les accusant de « contribuer à localiser des cibles de la résistance pendant leur travail ».

