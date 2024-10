Une année entière s’est écoulée aujourd’hui depuis l’héroïque opération Déluge d’Al-Aqsa, au cours de laquelle la volonté de la résistance palestinienne a été incarnée face à l’agression, à l’injustice et à l’occupation israélienne qui ont été infligées à ce peuple opprimé depuis 1948. En plus des guerres, des tragédies et des destructions.

Cette opération aura des effets historiques et des résultats stratégiques sur la situation globale dans la région jusqu’à ce que la justice soit obtenue avec la fin de l’occupation et que le peuple palestinien remporte son droit légitime à sa terre totalement libérée de la mer au fleuve. ‏

En cette occasion historique, nous voudrions souligner ce qui suit :

1- Le plein droit du peuple palestinien de résister à l’occupation par tous les moyens pour restaurer ses droits légitimes et mettre fin à l’occupation.

2- Malgré la brutalité et l’agression de l’occupation, qui a conduit au martyre de dizaines de milliers de Palestiniens et à la destruction de la bande de Gaza avec une brutalité sans précédent, cette entité injuste et agressive s’est révélée être une entité fragile, incapable de survivre sans le soutien américain.

3- Il n’y a pas de place pour cette entité sioniste temporaire dans notre région et dans notre tissu social, culturel et humanitaire. Elle était et restera une glande cancéreuse agressive et mortelle qu’il faut déraciner, même si cela prend du temps.

4- Les États-Unis d’Amérique et leurs alliés et outils dans le monde et dans la région sont partenaires de cette occupation dans son agression et ses crimes contre les peuples palestinien et libanais et contre les peuples de la région, et portent l’entière responsabilité des meurtres, des crimes, de l’injustice et des souffrances humaines tragiques.

5- Nous rendons hommage à la détermination du peuple palestinien et à sa vaillante résistance qui méritent la victoire après un an de patience, d’endurance et d’héroïsme, malgré la souffrance et la douleur. ‏

6- Nous rendons hommage à la force et au courage de nos frères moudjahidines sur les fronts de soutien dans le cher Yémen et le grand Irak, ainsi qu’à la décision historique prise par la République islamique d’Iran de frapper la profondeur de l’entité d’occupation avec des missiles en appui aux peuples palestinien et libanais. Cela a de grands effets et conséquences sur la nature de cette confrontation ouverte avec l’ennemi sioniste.

7- La décision du Hezbollah d’ouvrir le front de soutien le 8 octobre en appui au peuple palestinien et à son honorable résistance est une décision en faveur de la vérité, de la justice et de l’humanité toute entière.

Il s’agit en même temps d’une décision de défendre le Liban et son peuple, pour laquelle notre résistance et notre peuple ont payé un lourd tribut dans sa structure dirigeante, militaire et matérielle; en plus du déplacement forcé des centaines de milliers de civils, ainsi que des destructions de propriétés et de bâtiments privés. L’ennemi poursuit ses crimes et son agression sans limites.

Par contre, nous avons confiance, Inchallah, dans la capacité de notre résistance à repousser l’agression, et dans la capacité de notre grand peuple et résistant à être patient, inébranlable et à endurer jusqu’à ce que cette détresse disparaisse. Nous voyons la facilité après les difficultés et le soulagement après les épreuves. Le temps des défaites est révolu et la victoire de Dieu est survenue.