Le chef des Hachd al-Chaabi (Forces de mobilisation populaire en Irak), Faleh Al-Fayad, a affirmé ce vendredi que « des répercussions majeures ont commencé dans la région il y a environ un an en Palestine et ont fait entrer la région dans une nouvelle étape ».

Al-Fayad a déclaré que « le Premier ministre de l’occupation israélienne, Benjamin Netanyahu, cherchait à étendre le conflit afin de soulager la pression sur ‘Israël’ en raison de son agression continue ».

Al-Fayad a souligné que « le 7 octobre 2023 a détruit tous les rêves de normalisation avec l’entité occupante, l’ennemi a donc réagi de façon dépassent toutes les normes ».

Il a également indiqué que « la vraie bataille se déroule entre la nation et ses véritables ennemis qui usurpent la terre et veulent changer la conscience de nos peuples ».

Et le dirigeant irakien de renchérir : « le monde occidental a ignoré toutes les considérations en défendant ‘Israël’, et cette question concerne tous les peuples libres du monde ».

L’Irak ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe en Syrie

M.Al-Fayad a en outre expliqué que « la crise syrienne est un événement interne lorsqu’elle l’est, mais pas avec des groupes terroristes dont nous nous rappelons les crimes ».

Il a ajouté : « Les groupes terroristes portent les mêmes noms que ceux que nous avons combattus, et le gouvernorat de Ninive a été le plus grand champ de bataille contre Daesh et d’autres groupes ».

De même, Al-Fayad a souligné que « l’Irak d’aujourd’hui est différent de l’Irak de 2014, tout comme Mossoul ».

Il a dans ce contexte insisté que « l’Irak ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe lorsque la Syrie est contrôlée par des groupes terroristes soutenus par des agendas étrangers et par une ingérence occidentale. Nous briserons le pouvoir de quiconque voulant saper notre sécurité».

La Syrie constitue notre espace sécuritaire vitale

Al-Fayad a poursuivi en affirmant que la promotion de Daesh et d’autres organisations terroristes relevait du titre de « combat au nom des sunnites, alors qu’en réalité leur terrorisme ne distinguait personne, même parmi notre peuple de confession sunnite ».

Il a ajouté que: « Ces groupes extrémistes ne reconnaissent pas l’existence des autres et transcendent toutes les valeurs. Nous sommes convaincus que la population de Mossoul est la plus soucieuse de la sécurité de l’Irak ».

En outre, le chef du Hachd al-Chaabi a expliqué que « l’Irak, même s’il ne fait pas partie de la crise, doit prendre des précautions à la lumière de ce qui se passe dans un pays voisin ».

Il a souligné que « la Syrie constitue un espace sécuritaire vital qui ne peut être séparé de l’Irak, et quiconque dit le contraire a tort ».