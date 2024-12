Le chef de l’administration russe de la province de Kharkov, Vitali Gantchev, a affirmé aujourd’hui mercredi que les forces ukrainiennes ont retiré leurs réserves à Kubyansk et ont déporté les soldats récemment mobilisés dans d’autres zones de combat.

Gantchev a déclaré : « Les dirigeants ukrainiens tentent de retirer leurs réserves à Kubyansk et les hommes qui ont été arrêtés hier dans les rues sont jetés dans les zones les plus chaudes », ajoutant « les forces ukrainiennes ne restent pas longtemps, car l’armée russe cible les concentrations de soldats ukrainiens et points de passage potentiels ».

Gantchev a souligné que « la situation dans le secteur de Kharkov connaît une phase de destruction systématique des forces ukrainiennes par l’aviation et l’artillerie des forces russes ».

Hier, le ministère russe de la Défense a annoncé, dans un communiqué, que « l’armée russe poursuit son avancée dans la province de Koursk, où elle inflige de lourdes pertes aux forces du régime de Kiev ».

Le ministère a ajouté que « la salle des opérations tactiques, l’aviation militaire et l’artillerie ont mené des attaques contre les forces armées ukrainiennes dans plusieurs zones du district de Soumy ».

Il a souligné que « les pertes des forces armées ukrainiennes au cours de la journée se sont élevées à environ 200 soldats, et 8 véhicules blindés de combat et 4 véhicules ont été détruits ».

Source: Médias