Plus de 40 personnes se trouvent sous les décombres, à la suite d’un bombardement israélien visant, ce jeudi, une maison de la famille Dalloul dans le quartier d’Al-Zaytoun, au sud-est de la ville de Gaza. Les forces d’occupation continuent de tirer intensément et plusieurs explosions ont été entendues au sud du quartier Al-Zaytoun.

L’avion d’occupation a en outre bombardé un véhicule de diffusion appartenant à la chaîne Al-Qods positionné devant la porte de l’hôpital Al-Awda dans le camp de Nouseirat, entraînant le martyre de 5 journalistes.

Dans le nord de la bande de Gaza, les forces d’occupation israéliennes ont mené des bombardements contre des immeubles résidentiels à proximité de Jabalia et dans la localité de Beit Lahia.

Un médecin a été grièvement blessé à l’intérieur de l’hôpital Kamal Adwan à la suite de l’explosion par l’occupation d’un robot piégé à proximité de l’hôpital.

Le directeur de l’hôpital Kamal Adwan, Hossam Abu Safiya, a affirmé que la nuit dernière a été l’une des nuits les plus difficiles pour l’hôpital et ses environs.

Abu Safiya a souligné que « l’occupation a fait exploser environ 10 robots, la plupart près de l’hôpital, entraînant la destruction de toutes les portes, barrières internes et fenêtres, et a également démoli certains murs, et que les débris répandus partout ont semé la panique parmi les personnes hospitalisées ».

Il a en outre appelé la communauté internationale à intervenir urgemment pour protéger le système médical et les patients, soulignant que « la situation est devenue insupportable. Malgré nos appels à l’aide, aucune assistance n’a été apportée ».

Selon les dernières statistiques du ministère de la Santé de la bande de Gaza, le nombre de martyrs de l’agression israélienne contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s’élève à 45 361 martyrs et 107 803 blessés.