Les forces d’occupation israéliennes ont mis le feu, ce vendredi, à l’hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza, a rapporté le correspondant d’Al-Manar dans l’enclave palestinienne.

L’occupation a mené une frappe aérienne aux abords de l’hôpital après l’avoir pris d’assaut, fouillé les blessés et les malades et forcé 75 patients souffrant de conditions médicales difficiles à sortir, sans tenir compte du froid.

Tout le monde a été emmené avec les autres résidents qui vivaient encore à proximité du complexe médical vers la cour de l’école Al-Fakhoura.

Notre correspondant a rapporté que plus de 10 Palestiniens sont tombés en martyrs et 30 autres blessés, pour la plupart des femmes et des enfants, lors de raids israéliens distincts contre la bande de Gaza depuis ce vendredi matin.

Réaction du Hamas

Commentant les attaques de l’occupation contre l’hôpital, le Hamas a affirmé qu’il s’agit « d’un crime de guerre qui s’ajoute à la longue série de crimes commis par l’ennemi criminel contre le peuple palestinien, et ce au su et au vu de la communauté internationale incapable à assumer son rôle de protection des civils et des installations vitales ».

Et d’accuser « l’administration américaine d’être complice dans la campagne d’extermination de la population dans la bande de Gaza ».

Rappelons que les communication ont été totalement coupées avec les personnes se trouvant à l’intérieur de l’hôpital Kamal Adwan après son siège par l’armée israélienne.

Opération Kamikaze à Jabalia. Un commandant israélien abattu



Et puis, au 448e jour de l’agression israélienne contre Gaza, les Brigades Al-Qassam (branche militaire du Hamas) ont annoncé qu’un de leurs combattants s’est fait exploser contre une force composée de 5 soldats, à l’est du camp de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza.

Al-Qassam a en outre affirmé avoir tiré des grenades sur deux soldats des forces de secours qui avançaient vers Tal al-Zaatar.

De leur côté, les Brigades Al-Qods ( branche militaire du du Jihad islamique) ont annoncé avoir détruit un véhicule militaire ennemi avec un engin explosif lors de son incursion au sud des tours Al-Awda à Beit Hanoun, dans le nord de Gaza.

L’armée d’occupation a pour sa part annoncé la mort d’un officier de l’unité d’élite multidimensionnelle lors de combats dans le nord de la bande de Gaza.

Un autre soldat de son unité a été grièvement blessé dans le même incident, a-t-on ajouté de même source.

Dans un incident distinct, un commandant de char du 9e bataillon de la 401e brigade blindée a été grièvement blessé par un tir de sniper, également dans le nord de Gaza.