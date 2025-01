Les États-Unis ont fourni au régime israélien plus de 22 milliards de dollars de soutien militaire depuis octobre 2023, lorsque Tel-Aviv a lancé sa guerre génocidaire contre la bande de Gaza.

L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a annoncé ce chiffre stupéfiant dans un rapport publié le mardi 31 décembre, affirmant que les États-Unis avaient fourni les armes nécessaires aux agressions dans toute la région de l’Asie de l’Ouest (Moyen-Orient), notamment à Gaza, au Liban et en Syrie.

Tout au long de l’année 2023, le soutien militaire de Washington à Tel-Aviv a augmenté de 78 %. Au cours des quatre années qui ont précédé cette augmentation, Washington a fourni 69 % du matériel militaire du régime.

Au cours des 23 jours qui ont suivi le début de l’assaut militaire brutal du régime contre Gaza et de son agression meurtrière contre le Liban, les États-Unis ont fourni au régime plus de 10 000 tonnes d’armes d’une valeur de 2,4 milliards de dollars.

Les livraisons d’armes ont atteint le chiffre de 50 000 tonnes en août 2024. Le transport s’est fait vers le régime à bord de centaines d’avions et de navires.

Le matériel comprenait toute une gamme d’armes létales, notamment des missiles pour le système Dôme de fer, des bombes guidées avec précision, des hélicoptères de transport lourd CH-53, des hélicoptères Apache AH-64 et des obus d’artillerie de 155 mm, ainsi que des munitions anti-bunker et des véhicules blindés.

Ce flux incessant d’armes est survenu alors même que la guerre se poursuivait, engendrant la mort de plus de 45 500 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, soit 6 % de la population de Gaza, et que l’agression contre le Liban portait à plus de 3 960 le nombre des martyrs.

Washington a dépensé près de 17,9 milliards pour alimenter la machine de guerre israélienne et ses tueries à Gaza, en Cisjordanie et au Liban.

Les États-Unis ont ainsi déboursé près de 4 milliards de dollars pour le renouvellement des systèmes anti-missiles du Dôme de fer et de la Fronde de David ; 1,2 milliard pour le développement d’un nouveau système de défense ; 3,5 milliards pour des systèmes de défense avancés ; 1 milliard pour la production de munitions d’artillerie, de bio-munitions et d’armes chimiques ; 4,4 milliards pour le renouvellement des stocks de munitions.

En plus de ces 14,1 milliards d’aide, ‘Israël’ a également reçu l’aide militaire de 3,8 milliards que les États-Unis lui versent tous les ans depuis 2019.

Au total, Washington a fourni au régime sioniste 310 milliards de dollars d’aide militaire et économique, qui a été régulièrement ajustée en fonction de l’inflation, selon le Council on Foreign Relations (CFR), un groupe de réflexion américain.

Avant 2023, l’aide militaire à elle seule s’élevait à 3,8 milliards de dollars par an.

En 2024, les États-Unis ont autorisé plus de 100 contrats d’armement pour le régime d’Israël, afin de soutenir ses systèmes de défense antimissile et de reconstituer ses stocks, malgré l’examen minutieux de l’impact sur les populations civiles de Gaza.

Source: Avec PressTV