Le nouveau président libanais élu Joseph Aoun a déclaré dans son discours d’investiture qu’ »une nouvelle ère de l’histoire du Liban commence » s’engageant à procéder à des réformes pour que le Liban change ses pratiques politiques.

« Je fais le serment aux Libanais, où qu’ils se trouvent, que le monde entier entende : aujourd’hui marque le début d’une nouvelle ère pour le Liban. Je m’engage à être le premier serviteur de la nation, garant du pacte et de la charte d’entente national, et j’assumerai pleinement les prérogatives présidentielles en tant qu’arbitre équitable entre les institutions », a-t-il déclaré après avoir prêté serment devant la tribune législative. Il avait obtenu 71 voix au premier tour de scrutin dans la matinée et 99 des 128 voix au terme du second tour dans l’après-midi.

M.Aoun a poursuivi en appelant au respect de la loi : « Pour construire une nation forte, nous devons tous nous soumettre à l’autorité de la loi et de la justice. »

Il a affirmé qu’il refuserait « toute ingérence » dans la justice. « Il n’y a aucune immunité pour les criminels ou les corrompus, et il n’y a pas de place pour les mafias, le trafic de drogue ou le blanchiment d’argent », a-t-il dit.

Le nouveau président Joseph Aoun s’est en outre engagé à respecter la trêve avec « Israël » et assuré qu’il s' »emploierait à consacrer le droit de l’Etat à avoir le monopole des armes ».

Quelques minutes après son investiture, un drone israélien a violé pour la énième fois le cessez-le-feu entré en vigueur fin novembre 2024 et supervisé par les Etats-Unis et la France, en survolant la capitale libanaise et ses banlieues.

« Nous discuterons d’une stratégie de défense complète (…), afin de permettre à l’Etat libanais de mettre fin à l’occupation israélienne et de repousser ses agressions », a-t-il ajouté.

Ce jeudi, l’armée d’occupation a effectué des dynamitages dans l’entourage des localités de Aïta al-Chaab et Debel, dans la localité de Kfarkila et la périphérie d’al-Wazzani.

« Mon engagement est de reconstruire ce que l’ennemi israélien a détruit dans le sud, la banlieue, la Bekaa et dans toutes les régions du Liban. Nos martyrs sont l’âme de notre détermination et nos prisonniers sont un dépôt qui nous incombe », a déclaré le nouveau chef de l’Etat. « Il est temps pour nous de miser sur l’investissement du Liban dans nos relations extérieures, et non pas de miser sur l’extérieur pour nous intimider les uns les autres. »

M.Aoun a dit vouloir « les meilleures relations possibles avec les pays arabes frères » et a appelé à entamer « un dialogue sérieux et respectueux avec l’Etat syrien pour discuter de (…) tous les dossiers en suspens, dont celui des disparus libanais et des réfugiés syriens ». Près de deux millions de réfugiés syriens vivent encore au Liban et une infime partie est rentrée en Syrie après la chute de Bachar al-Assad.

Assurant refuser l’implantation au Liban des réfugiés palestiniens, il a exprimé « sa détermination à assumer la sécurité des camps ».« Nous pratiquerons une politique de neutralité positive », a-t-il ajouté.

Il s’est engagé à des consultations rapides pour nommer un Premier ministre et mettre en œuvre des réformes urgentes, destinées à relancer l’économie.

