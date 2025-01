Selon les estimations de l’ONU, la reconstruction de la bande de Gaza après la fin de la guerre israélienne nécessitera des milliards de dollars.

Vous trouverez ci-dessous quelques détails sur l’ampleur des destructions dans la bande de Gaza suite à la guerre génocidaire israélienne qui a éclaté le 7 octobre 2023.

Combien de martyrs ?

La guerre israélienne a tué plus de 46 000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, selon le ministère de la Santé dans la bande de Gaza.

Combien de temps faut-il pour retirer les décombres ?

Les Nations Unies ont indiqué en octobre 2024 que l’élimination des 42 millions de tonnes de décombres issus des bombardements israéliens pourrait prendre des années et coûter 1,2 milliard de dollars.

Selon une estimation de l’ONU datant d’avril 2024, il faudrait 14 ans pour retirer les décombres.

On pense que les décombres sont contaminés par de l’amiante. On sait que certains camps de réfugiés détruits pendant la guerre ont été construits avec ce matériau. Les débris contiennent probablement des restes humains.

Le ministère palestinien de la Santé a estimé en mai 2024 qu’il y avait environ 10 000 corps sous les décombres.

Combien de maisons ont été détruites ?

Un rapport de l’ONU publié l’année dernière a montré que la reconstruction des maisons détruites dans la bande de Gaza pourrait prendre au moins jusqu’en 2040, voire des décennies.

Selon les données satellite de l’ONU de décembre, les deux tiers des bâtiments d’avant-guerre de Gaza, soit plus de 170 000, ont été détruits ou rasés. Cela équivaut à environ 69% du total des bâtiments de la bande de Gaza.

Selon les estimations de l’ONU, ce recensement comprend un total de 245 123 unités d’habitation.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a déclaré que plus de 1,8 million de personnes ont actuellement besoin d’un abri à Gaza.

À quel point les infrastructures ont-elles été endommagées ?

Un rapport des Nations Unies et de la Banque mondiale publié en janvier 2024 indique que les dommages aux infrastructures sont estimés à environ 18,5 milliards de dollars.

Les dommages ont affecté les bâtiments résidentiels, les locaux commerciaux et industriels et les services de base tels que l’éducation, la santé et l’énergie.

Une mise à jour du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies publiée en janvier 2025 a montré que l’approvisionnement en eau représente désormais moins d’un quart des niveaux d’avant-guerre, tandis qu’au moins 68 % du réseau routier a été gravement endommagé.

Comment Gaza va-t-elle se nourrir ?

Des images satellite analysées par les Nations Unies montrent que plus de la moitié des terres agricoles de Gaza, vitales pour nourrir la population du territoire, ont été détériorées par la guerre.

Les données révèlent une augmentation de la destruction des vergers, des cultures de plein champ et des légumes dans l’enclave palestinienne, où la faim se propage après 15 mois de bombardements israéliens.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a déclaré l’année dernière que 15 000 têtes de bétail, soit plus de 95% du cheptel total, et environ la moitié des moutons, avaient été abattus ou étaient morts depuis le début de la guerre.

Qu’en est-il des écoles, des universités et des lieux de culte ?

Les données palestiniennes précisent que la guerre génocidaire israélienne a détruit plus de 200 installations gouvernementales, 136 écoles et universités, 823 mosquées et trois églises.

Le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU a indiqué que de nombreux hôpitaux ont été détruits pendant la guerre, et seulement 17 des 36 unités fonctionnaient encore partiellement en janvier 2025.

Le laboratoire d’analyse des données de crise d’Amnesty International a mis en évidence l’ampleur des dégâts le long de la frontière orientale de la bande de Gaza. En mai 2024, plus de 90 % des bâtiments de cette zone, à savoir plus de 3 500 bâtiments, ont été détruits ou gravement endommagés.