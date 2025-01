Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé, ce vendredi 17 janvier, « être parvenu à un accord sur la libération des otages » détenus dans la bande de Gaza ajoutant qu’une réunion du cabinet de sécurité était prévue dans la journée.

« Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été informé par l’équipe de négociation que des accords ont été conclus pour la libération des otages », a indiqué son bureau dans un communiqué.

Le bureau du Premier ministre avait accusé jeudi le Hamas de revenir sur des points essentiels de l’accord pour extorquer des concessions de dernière minute, ce que le Hamas a démenti.

« Le Premier ministre a ordonné au cabinet politique et de sécurité de se réunir demain (vendredi). Le gouvernement se réunira ensuite pour approuver l’accord », a déclaré le bureau de Netanyahu.

Il a ajouté que les familles des otages avaient été informées et que des préparatifs étaient en cours pour les accueillir.

S’il est approuvé par le cabinet israélien, l’accord de trêve débutera dimanche et impliquera l’échange d’otages israéliens contre des détenus palestiniens.

Les conditions d’une fin permanente des combats doivent être finalisées dans une étape suivante.

Le Hamas a gagné, affirment les médias israéliens

Suite à l’annonce du cessez-le-feu à Gaza, les médias israéliens y ont réagi en qualifiant cet accord de victoire pour le Hamas et de défaite pour les institutions politiques et militaires d’Israël.

Les analyses publiées ce jeudi 16 janvier, dans les médias israéliens soulignent que le Hamas a réussi à atteindre ses objectifs, tandis qu’Israël n’a pas réussi à réaliser les siens.

La chaîne israélienne i24 News a relayé des informations indiquant que le Hamas a réussi à empêcher Israël de s’implanter durablement dans la bande de Gaza, ce qui a conduit le régime israélien à un échec dans la réalisation des objectifs militaires du cabinet de Netanyahu.

Le rapport souligne que le Hamas a non seulement maintenu son contrôle sur la bande de Gaza, mais qu’il a renforcé aussi sa position dans l’enclave palestinienne, tandis qu’Israël n’a pas réussi à modifier la donne dans ce conflit.

Yossi Yehoshua, analyste militaire du quotidien Yedioth Ahronoth, a exprimé des doutes, quant à lui, sur la capacité de cabinet israélien à revendiquer une victoire après 15 mois de guerre.

« Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a essuyé une défaite politique, tandis que l’armée israélienne, sous le commandement de Herzi Halevi a échoué, elle aussi, sur le plan militaire », a-t-il indiqué.

Yossi Yehoshua a noté qu’aucune victoire n’a été obtenue contre le Hamas, et ajouté que les institutions politiques et militaires d’Israël ont connu un échec retentissant.

Au début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, le 7 octobre 2023, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait déclaré que l’anéantissement militaire et politique du Hamas, ainsi que le rapatriement des captifs israéliens, constituaient des priorités majeures de sa guerre contre la bande de Gaza.

Cependant, après de longs mois de pourparlers et de tergiversations dans le but de prolonger le conflit et gagner du temps, Netanyahu a été contraint de négocier un accord avec le Hamas, dont la mise en œuvre est prévue le 19 janvier 2025.