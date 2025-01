Les médias israéliens ont rapporté que « l’armée israélienne a besoin de repos et d’entraînement », soulignant « qu’elle est épuisée et doit cesser de se battre ».

De son côté, un analyste des affaires militaires de l’Autorité de radiodiffusion israélienne a noté aujourd’hui, vendredi, que « des forces de réserve sont censées entrer dans la bande de Gaza hier, mais cela n’a pas eu lieu ».

Il a ajouté que « nous ne devons pas nous lancer dans des aventures maintenant, et qu’il faut toujours évaluer à tout moment la situation concernant ce qui se passe dans d’autres arènes comme la Cisjordanie et le Nord et ce qui se passera dans la bande de Gaza ».

« Il est clair que l’armée est épuisée et doit se reposer et se reformer », a-t-il poursuivi.

Source: Médias