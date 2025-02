Neuf agents du FBI ont lancé mardi une procédure judiciaire pour empêcher le ministère de la Justice de collecter des informations sur les personnes impliquées dans les anciennes enquêtes visant Donald Trump, dénonçant une « purge » orchestrée par le président en guise de « représailles”.

« Cette directive est illégale et répressive », on écrit les agents de la police fédérale américaine, en demandant au juge de bloquer la constitution d’une liste des employés du FBI impliqués dans les investigations relatives aux émeutes du 6 janvier 2021 et à la rétention par Donald Trump de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche.

Les plaignants – pas identifiés pour assurer leur protection – expliquent avoir reçu pour consigne de remplir un questionnaire destiné à « identifier leur rôle précis dans les enquêtes sur le 6 janvier et sur Mar-a-Lago », la résidence de Donald Trump en Floride, où ces documents ont été retrouvés.

L’action en justice des neufs agents a été formulée auprès d’un tribunal fédéral de Washington et vise le ministre de la Justice par intérim James McHenry. Le questionnaire, joint à la plainte, porte notamment sur leur participation à des arrestations, à des interrogatoires ou encore à la recherche de preuves.

« Les plaignants soutiennent que le but de cette liste est d’identifier les agents qui seront licenciés ou subiront » d’autres sanctions, peut-on lire dans le texte. Ils craignent en outre qu’elle soit rendue publique, « les mettant, eux et leurs familles, en danger immédiat d’être la cible de vengeance pour les condamnés, désormais graciés et remis en liberté » pour l’émeute du 6 janvier.

Dès son retour au pouvoir, Donald Trump a gracié plus de 1.500 personnes ayant participé à l’assaut du Capitole début janvier 2021 pour bloquer la certification de la victoire de son adversaire démocrate Joe Biden.

Les neuf agents à l’origine de la procédure disent représenter au moins 6.000 de leurs collègues, actuels ou plus en activité, qui ont participé à ces différentes investigations.

Ils rappellent que plusieurs responsables ayant participé aux différentes poursuites judiciaires contre Donald Trump ont été dernièrement limogés par le ministère de la Justice.

L’ancien directeur du FBI Christopher Wray a démissionné après la réélection de Donald Trump en novembre.

Le président l’a remplacé par Kash Patel, un de ses soutiens farouches mais qui s’est engagé à « protéger » ses employés contre toute « vengeance politique ».

