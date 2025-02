Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’a pas donné son approbation pour l’entrée de caravanes et d’équipements lourds dans la bande de Gaza lors des consultations de sécurité samedi soir, selon la chaîne publique Kan.

Un responsable politique a déclaré à la chaîne : « Suite à une consultation de sécurité présidée par le Premier ministre, il a été décidé que la question des caravanes sera discutée dans les prochains jours.

Selon les rapports, l’accord de cessez-le-feu et de libération des otages stipule explicitement que des fournitures et des équipements peuvent être introduits à Gaza pour établir au moins 60 000 installations de vie temporaires.

Ce refus intervient alors que Netanyahu souhaiterait prolonger la première phase actuelle de l’accord au-delà des 42 jours prévus, qui doivent se terminer le 1er mars, et obtenir la libération de plus de captifs dans le cadre de la première phase.

Rappelons que l’accord du cessez-le-feu a pris effet le 19 janvier, jour de l’arrêt de la guerre génocidaire israélienne contre le territoire palestinien, et comprend trois phases.

La première phase dure six semaines et doit permettre la libération de 33 captifs en échange de celle de plus de 1.900 Palestiniens détenus par ‘Israël’.

La deuxième phase vise à la libération des derniers otages et la fin définitive de la guerre.

Une troisième phase, aujourd’hui incertaine, est supposée définir les modalités de la reconstruction de la bande de Gaza et de sa gouvernance dans le futur.

La guerre génocidaire israélienne contre Gaza a couté la vie à plus de 47 000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.

Les deux tiers des bâtiments de Gaza, soit plus de 170 000, ont en outre été détruits ou rasés suite aux bombardements israéliens, selon l’ONU.