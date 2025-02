Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a signé le 17 février un ordre de saisie de 320 millions de NIS (90 millions de dollars) de fonds fiscaux palestiniens afin de les utiliser pour indemniser les familles d’Israéliens touchées par la guerre.

“Il n’y a pas de signature plus morale et plus juste que d’empêcher l’Autorité palestinienne de financer le terrorisme et de saisir ses fonds au profit des familles des victimes du terrorisme. C’est une étape nécessaire dans notre lutte nationale contre le terrorisme et contre l’Autorité palestinienne qui le soutient”, a déclaré M. Smotrich.

En août, le ministre des finances a confisqué 100 millions de NIS (près de 27 millions de dollars) à l’Autorité palestinienne (AP) à Ramallah, l’accusant de soutenir le “terrorisme”.

Le cabinet de sécurité israélien devait se réunir lundi pour discuter de l’opportunité de poursuivre les négociations sur la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza.

En cas d’accord, cette seconde phase devrait permettre au Hamas de libérer des dizaines de prisonniers de Gaza, tandis qu’Israël relâchera des centaines d’autres prisonniers palestiniens. Les forces israéliennes sont censées se retirer intégralement de Gaza et une trêve durable doit entrer en vigueur.

Toutefois, M. Smotrich et d’autres ministres juifs suprématistes ont déclaré vouloir quitter la coalition au pouvoir de M. Netanyahou si la guerre ne reprend pas.

Samedi, le ministre israélien des Finances a annoncé que le plan du président américain Donald Trump visant à expulser les Palestiniens de Gaza débutera dans les semaines à venir, le déplacement commençant lentement, puis s’accélérant au fil du temps.

“Les préparatifs ont commencé au sein de nos équipes, aux côtés de celles du président américain Donald Trump”, a déclaré M. Smotrich aux journalistes, selon la chaîne israélienne Channel 12.

Il a expliqué que le plan comporte deux étapes. “La première étape consiste à trouver des pays qui peuvent les accueillir, et la seconde sera une énorme opération logistique pour évacuer d’ici le plus grand nombre de personnes possibles”.

Les Palestiniens de Gaza ont rejeté le plan de Trump de nettoyage ethnique, les privant de leurs maisons et de leurs terres, tandis que les groupes de défense des droits ont déclaré que ce plan est illégal au regard du droit international.

Sources: The Cradle; Traduit par Spirit Of Free Speech