Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a réaffirmé que Téhéran trouve que la solution à deux États prônée par des pays arabes ou islamiques pour résoudre le conflit israélo-palestinien est incapable de garantir les droits des Palestiniens, et lui privilégie celle d’un seul Etat démocratique.

M. Araghchi s’exprimait vendredi 7 mars, lors d’une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), convoquée pour se pencher sur l’agression et les crimes israéliens contre le peuple palestinien, à Djeddah, en Arabie saoudite.

« Avec tout le respect que je dois aux opinions de certains pays frères sur la solution à deux États, la République islamique d’Iran maintient son propre point de vue selon lequel cette solution ne conduira pas à la réalisation des droits du peuple palestinien », a-t-il déclaré, réitérant « la position de l’Iran qui prône un État démocratique unique représentant tous les habitants originels de la Palestine ».

Araghchi a souligné que le soutien de l’Iran à la cause palestinienne reste inébranlable en toutes circonstances. « Le soutien sans réserve du gouvernement et du peuple de la République islamique d’Iran à la cause palestinienne est indiscutable et notre engagement indéfectible envers la Palestine ne faiblira en aucun cas », a-t-il fait remarquer.

Souffrance indescriptible

Le ministre iranien des Affaires étrangères a également évoqué la « douleur et la souffrance indescriptibles » endurées par les Gazaouis pendant les 16 mois de la guerre génocidaire israélienne, où le nombre de morts a dépassé les 48 446, la majorité des victimes étant des femmes et des enfants.

« La situation en Palestine, en particulier dans la bande de Gaza, est un sujet de profonde préoccupation. Cette crise est non seulement un désastre humain, mais aussi une grave injustice envers une nation qui a été systématiquement privée de ses droits fondamentaux et de sa dignité humaine pendant plus de sept décennies, soumise à une agression et une occupation incessantes », a-t-il noté.

Les USA sont complices

Le chef de la diplomatie iranienne a, en outre, condamné le « soutien indéfectible et inconditionnel » des États-Unis et de leurs alliés occidentaux à Israël dans sa guerre contre Gaza.

Dénonçant le soutien militaire, financier et diplomatique de Washington à Tel-Aviv, M. Araghchi a indiqué que les événements tragiques à Gaza démontrent clairement la complicité des États-Unis dans les crimes commis par le régime israélien.

« Les États-Unis ont une fois de plus choisi de fermer les yeux sur les causes profondes de la crise, en donnant la priorité à leur alliance stratégique avec le régime israélien plutôt qu’aux principes fondamentaux de justice et de droits de l’homme », a-t-il déploré.

Le chef de la diplomatie iranienne a noté qu’Israël, encouragé par ce soutien indéfectible, a commis « des atrocités inimaginables qui caractérisent tous les crimes internationaux majeurs, y compris les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le nettoyage ethnique, la discrimination raciale et le génocide ».

Impunité d’Israël

Il a déploré que malgré ses crimes de guerre commis à Gaza, le régime de Tel-Aviv continue d’échapper à toute responsabilité car il bénéficie de l’impunité pour ses violations flagrantes du droit international.

Araghchi a également dénoncé avec force les tentatives de l’administration américaine de « déplacer de force la population de Gaza », qualifiant cela de « violation flagrante du droit international, y compris de la quatrième Convention de Genève ».

Il a souligné que toute tentative de modifier le « tissu démographique et culturel de la Palestine occupée » est inadmissible et contraire aux principes de justice et du droit international.

« L’Iran exprime sa profonde inquiétude quant aux implications politiques et humaines de telles actions pour la région et le monde. Cela ne fait qu’accroître les souffrances de la génération actuelle, en infligeant un chagrin éternel aux générations à venir », a-t-il averti.

« Des récits trompeurs »

Ailleurs dans son discours, le diplomate iranien a réaffirmé le droit « inhérent » des Palestiniens à se défendre contre l’occupation et l’agression israéliennes. « Ce droit est inscrit dans le droit international et ne nécessite l’approbation d’aucune puissance extérieure », a-t-il ponctué.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a critiqué les États occidentaux pour avoir justifié les crimes israéliens sous prétexte de « légitime défense » tout en refusant en même temps aux groupes de résistance palestiniens le même droit.

Araghchi a exhorté la communauté internationale à rejeter ces « récits trompeurs » et à reconnaître les groupes de résistance palestiniens – créés pour lutter contre l’occupation, l’apartheid et l’agression– comme des acteurs légitimes au regard du droit international.

Sanctions collectives

Le diplomate iranien a également appelé à des « sanctions collectives contre Israël » et toutes les sociétés et entités qui soutiennent directement ou indirectement le régime d’occupation et ses crimes.

Il a notamment exhorté les États membres de l’OCI à mettre en œuvre de telles mesures afin de faire pression sur le régime sioniste pour qu’il cesse ses crimes contre la population de Gaza et d’autres nations de la région.

Dans un autre passage de son discours, le ministre iranien a évoqué le nouveau blocus de l’aide humanitaire à Gaza par Israël pendant près d’une semaine, soulignant l’urgence de fournir d’aides aux Palestiniens pour alléger leurs souffrances.

Il a proposé que cet effort soit accompagné de la création d’une campagne internationale dirigée par l’OCI pour financer la reconstruction des maisons, des hôpitaux et des infrastructures essentielles de la zone assiégée.

