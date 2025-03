L’Iran ripostera à toute attaque, a averti dimanche le chef du Corps des Gardiens de la Révolution islamique en Iran, après des menaces du président américain Donald Trump en cas de soutien de Téhéran aux Yéménites.

« L’Iran ne cherche pas la guerre, mais si quelqu’un le menace, il donnera des réponses appropriées, résolues et définitives » à toute attaque, lui a rétorqué à la télévision d’Etat le général Hossein Salami.

« Les Yéménites sont un peuple indépendant, ils ont leurs propres politiques indépendantes et prennent eux-mêmes leurs décisions stratégiques. L’Iran ne joue aucun rôle dans le façonnement des politiques nationales d’aucun des courants du front de la résistance »

Donald Trump a appelé l’Iran à arrêter « immédiatement » son soutien aux Houthis. « L’Amérique vous en tiendra totalement responsable et nous ne vous ferons pas de cadeau! », a-t-il dit sur son réseau social Truth après avoir ordonné des frappes contre plusieurs gouvernorats du Yémen, dont la capitale Sanaa.

Les Etats-Unis n’ont « aucun droit de dicter la politique étrangère de l’Iran », a pour sa part commenté le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, sur X.

Les frappes américaines ont fait depuis samedi soir au moins 31 martyrs et 101 blessés, selon un bilan du ministère de la Santé des rebelles yéménites.

L’Iran a qualifié de « barbare » cette attaque, et déploré dans un communiqué des « dizaines de morts et de blessés », dont des « femmes et enfants yéménites innocents ».

Ces invectives entre Téhéran et Washington surviennent au moment où Donald Trump se dit ouvert au dialogue avec l’Iran pour négocier un accord encadrant ses activités nucléaires.

Mais le président américain a renforcé en parallèle les sanctions à l’encontre de l’Iran et agité la menace d’une action militaire, dans le cadre d’une politique dite de « pression maximale » entamée durant son premier mandat (2017-2021).

Source: Avec AFP