Durant les quatre premières années Trump à la Maison Blanche, le nouvel arrivant, étranger aux pratiques infernales de Washington, n’a rien fait : cette cabale, mosaïque de plusieurs appendices de l’État profond (les hautes sphères du Parti démocrate, l’appareil du renseignement, le ministère de la Justice, le FBI et les médias corporatistes) s’en est assurée.

Trump semble y avoir réfléchi pendant ses quatre années passées à jouer au golf à Mar-a-Lago. Il est revenu à la Maison Blanche il y a deux mois cette semaine avec un plan en bonne et due forme pour faire ce qu’il n’avait pas pu accomplir lors de son premier mandat.

Et maintenant, voici le résultat. Donald Trump le discrédité, en conclusion, était meilleur que Donald Trump le maître. Qui l’eût cru ? Plus Trump multiplie les coups d’éclat, plus on se remémore avec une étrange tendresse les subterfuges du Trump1, illégal et corrosif pour notre république malade.

Simplicius, le commentateur toujours stimulant qui tire son nom du néoplatonicien du VIe siècle, a publié l’autre jour une intéressante synthèse de l’état actuel des choses.

“Trump”, écrit-il, “se complaît maintenant dans une phase de déprime post-euphorique de son deuxième mandat en difficulté, alors que pratiquement chacune de ses promesses de campagne a échoué ou a échoué”.

Les présidents en difficulté ont tendance à faire des dégâts. Le désordre auquel Simplicius fait référence concerne la guerre en Ukraine et les relations de Washington avec Moscou. Mettre fin à la guerre et améliorer les relations avec Moscou étaient les plus grandes promesses de Trump en campagne l’année dernière.

Trump a été très vague sur cette question clé. L’homme qui s’est fermement opposé à la guerre a maintenant recommencé à fournir à l’Ukraine des armes et des renseignements sur le champ de bataille. La semaine dernière, il a demandé à Marco Rubio, dont l’allure rappelle davantage celle d’un écolier que celle d’un secrétaire d’État, de proposer à Moscou un accord de cessez-le-feu avec le régime de Kiev, comme si – on peut rire, ou pas – les États-Unis pouvaient jouer le rôle d’intermédiaire honnête plutôt que celui de principal belligérant dans la guerre par procuration que l’ancien président Joe Biden a imprudemment provoquée.

Où que l’on regarde, c’est pareil : au nord, le Canada. Au sud, le Mexique. De l’autre côté de l’Atlantique, l’Europe. De l’autre côté du Pacifique, la Chine. Changer l’orientation de la politique est une chose, et c’est souvent justifié. Créer des crises en est une autre, et c’est généralement le signe d’une incompétence diplomatique.

Des droits de douane rappelant les conséquences de la loi Smoot-Hawley dans les années 1930, des relations avec Pékin passant de tensions à l’hostilité, les déclarations stupides sur l’appropriation du Groenland, l’invasion du Mexique, la reprise du canal de Panama, et ainsi de suite : il serait tentant d’affirmer que Trump fait passer Joe Biden pour un gentil, un exploit qui dépasserait l’entendement.

Cependant, la campagne de terreur menée par Israël et les sionistes contre les Palestiniens de Gaza, et maintenant de Cisjordanie nous ramène à la dure réalité. Et dans ce contexte, personne ne peut rendre Joe Biden plus présentable, ni maintenant, ni jamais.

Relayer Biden sur Israël

Avec les Israéliens, Trump est loin de patauger. Il poursuit exactement là où son prédécesseur génocidaire s’est arrêté et réalise ainsi exactement ce qu’ils veulent. Même attitude envers “l’État juif”. Tout comme Joe Biden, Trump prend grand soin de ne jamais faire de faux pas avec les sionistes.

Steven Witkoff, “envoyé spécial” de Trump en Asie occidentale – en réalité un autre promoteur immobilier new-yorkais qui n’a apparemment aucune notion de diplomatie – aurait soi-disant négocié un cessez-le-feu en plusieurs phases entre Israël et le Hamas peu après l’entrée en fonction de Trump. Je dis “aurait”, parce que nous ne savons pas ce qui s’est passé entre Witkoff et les Israéliens et nous ne le saurons sans doute jamais. Trump a beau se faire passer pour un homme d’État en faveur de la paix, son discours n’est pas crédible.

Depuis, Witkoff a organisé (restons sur le “soi-disant”, car Tel-Aviv a probablement dicté ses conditions) une prolongation de sept semaines de cette première phase, alors que la deuxième phase devait être mise en œuvre. Ce n’est pas de la diplomatie, juste une chorégraphie bien ficelée.

En résumé : l’homme de Trump a fait signer un cessez-le-feu, puis a organisé sa violation alors que les Israéliens prévoient ouvertement de reprendre leur campagne terroriste. Tout au plus, il semble patauger.

Israël a recommencé à bloquer l’aide humanitaire à Gaza, en l’occurrence l’eau, les vivres, les tentes et autres produits de première nécessité. J’ai lu ce week-end qu’Israël empêche désormais un nombre record de médecins et de travailleurs humanitaires d’entrer dans la bande de Gaza.

Pas un mot de la Maison Blanche en réponse à ces crimes de guerre flagrants.

Au cours du week-end, Trump a autorisé des frappes aériennes à grande échelle contre le Yémen. Reuters a rapporté qu’il s’agit de l’opération militaire américaine la plus importante depuis l’entrée en fonction de Trump. Trump, vous vous en souviendrez, s’est autrefois opposé aux escapades militaires de l’Amérique à l’étranger. Le Yémen, vous vous en souviendrez également, est l’un des théâtres de la “guerre sur sept fronts” dans laquelle Israël s’est engagé l’année dernière sous l’impulsion de Bibi Netanyahu.

Toutes ces considérations font suite aux nombreuses informations selon lesquelles Trump aurait accepté 100 millions de dollars de Miriam Adelson, qui poursuit les activités sionistes de son défunt mari, pour sa campagne électorale de 2024. Les liens de Trump, et ses dettes, avec les Adelson et d’autres obsessionnels d’Israël comme eux sont incontestables.

Enfin, un dernier point mérite que nous nous y attardions tous.

Mahmoud Khalil & l’attaque contre les universités

Rares sont ceux qui n’ont pas été choqués par l’arrestation sans inculpation (on ne peut rien lui reprocher) de Mahmoud Khalil, récemment diplômé de l’École des affaires internationales et publiques de l’Université Columbia (S.I.P.A.) et porte-parole de ceux qui ont manifesté l’année dernière contre le génocide commis par Israël et le soutien apporté par les États-Unis. Ceux qui défendent la cause palestinienne, les avocats constitutionnels, les commentateurs médiatiques habituellement silencieux : tous considèrent que la détention de M. Khalil et le projet de l’administration Trump de l’expulser sont d’une extrême gravité.

L’arrestation de M. Khalil s’inscrit dans le cadre d’une attaque à grande échelle contre Columbia et constitue le coup d’envoi d’une campagne contre de nombreuses autres universités. Trump a suspendu 400 millions de dollars de subventions gouvernementales à peu près au moment où les agents de l’immigration et des douanes embarquaient M. Khalil dans un fourgon il y a deux semaines.

Le New York Times a publié un curieux article sur le blitz désormais évident de Trump contre l’enseignement supérieur dans ses éditions du dimanche. Meghan O’Rourke enseigne l’anglais à Yale. Voici le cœur de l’argument qu’elle développe sous le titre “La fin de l’université telle que nous la connaissons” :

“Ce qui se passe réellement ici, c’est une attaque contre les valeurs et le bien public des États-Unis, à savoir la foi dans le savoir. Si la bataille pour les universités ne portait que sur les budgets, le combat serait différent. Mais ce qui est en jeu est bien plus grave, à savoir la capacité des institutions à préserver les libertés qui constituent le fondement de notre démocratie”.

Meghan O’Rourke dit la vérité, mais pas toute la vérité. L’opération de Trump contre les établissements d’enseignement supérieur américains, bien connue des conservateurs, est motivée par l’obsession de cette administration pour l’“antisémitisme”. Telle est l’obsession entretenue délibérément par les sionistes depuis des décennies. Trump, avec l’argent d’Adelson et sa complaisance envers le terrorisme israélien, ne fait que porter ce phénomène vers de nouveaux sommets d’agression.

Pas une seule fois Meghan O’Rourke ne mentionne cela, pas plus que l’affaire Khalil. Meghan O’Rourke est en fait le symptôme d’un cancer bien avancé qu’elle refuse de nommer.

Doyenne de Columbia, ancienne du renseignement israélien

Tandis que je réfléchissais, comme beaucoup d’autres, à l’affaire scandaleusement injuste de Mahmoud Khalil et à tout ce qu’elle implique, un article de MintPress News est paru, qui m’a fait tomber de ma chaise. L’article d’Alan MacLeod, intitulé “Le professeur au cœur du scandale de l’expulsion de l’université de Columbia est un ancien espion israélien”, est paru trois jours après l’arrestation de M. Khalil à son domicile près de l’université.

Soudainement, l’arrestation de Mahmoud Khalil a pris une toute autre tournure. M. MacLeod est connu pour donner du poids aux événements qu’il relate. Il fait partie des meilleurs journalistes d’investigation travaillant aujourd’hui pour des médias indépendants.

Il écrit notamment : “Le Dr Keren Yarhi-Milo, doyenne de Columbia au centre de la purge des étudiants de l’université, est un ancien officier du renseignement militaire israélien. Elle est maintenant accusée d’avoir contribué à orchestrer l’expulsion d’un leader étudiant palestinien et de faire taire la dissidence sur le campus contre la guerre d’Israël à Gaza…

“La doyenne de M. Khalil, […] directrice de l’École des affaires internationales et publiques, est un ancien officier du renseignement militaire israélien et fonctionnaire à la Mission d’Israël auprès des Nations unies. Mme Yarhi-Milo a joué un rôle crucial en attisant les craintes du public au sujet d’une vague supposée d’antisémitisme intolérable qui se diffuserait sur le campus, ouvrant ainsi la voie à la répression généralisée des libertés civiles qui a suivi les manifestations.

C’est un article long et détaillé, bien documenté, qui m’a fait réfléchir. Comment un ancien officier des FDI du renseignement s’est-il retrouvé à présider l’équivalent de la Kennedy School of Government de Harvard ? D’accord, les services secrets israéliens à la Mission israélienne auprès de l’ONU forment une évolution plausible. Mais comment Yarhi-Milo est-elle passée de là au S.I.P.A. de Columbia ? Quel a pu être son parcours ?

MacLeod se réfère judicieusement à l’un de ces articles élogieux que les magazines d’anciens élèves publient sur leurs illustres diplômés, en l’occurrence The Owl. On y apprend que la jeune Yarhi-Milo, élevée hors de Tel-Aviv, a lu le catalogue des cours de Columbia comme d’autres filles de son âge lisent The Bobbsey Twins.

Alors qu’elle occupait un poste à la Mission permanente d’Israël auprès des Nations Unies, elle a posé sa candidature à S.I.P.A. et le doyen l’a rapidement appelée. Lors d’un entretien ultérieur, Yarhi-Milo a déclaré : “Nous nous sommes tout de suite bien entendus”. Ils ont eu “une conversation approfondie” et l’agent secret devenu universitaire a été admis.

C’est monnaie courante, évidemment. J’ai été étudiant de troisième cycle à la S.I.P.A. pendant un certain temps, et je peux vous dire que je n’ai jamais reçu d’appel du doyen avec conversation approfondie avec qui que ce soit d’autre que mon conseiller pédagogique.

Vous voyez où je veux en venir, j’espère. D’après tous les témoignages disponibles, et grâce à mon détecteur de conneries en alerte, cette histoire de couverture est trop belle pour être vraie et vise apparemment à dissimuler la nomination d’une sioniste à la tête d’une grande institution d’une grande université américaine.

Comme Alan MacLeod l’explique très clairement, Mme Yarhi-Milo agit au nom de la cause sioniste depuis son arrivée à la S.I.P.A. il y a six ans. Elle a en effet approuvé tacitement l’arrestation de M. Khalil, n’ayant fait aucun commentaire depuis sa détention forcée – elle était sa doyenne, bon sang !

Donald Trump illustre à la perfection l’infiltration des sionistes aux plus hauts niveaux du gouvernement américain. Ce phénomène n’est bien sûr pas nouveau. Trump va maintenant nous montrer à quel point les innombrables tentacules de la cause sioniste exigent que l’Amérique se sacrifie – ses institutions, ses lois, ses services de renseignement – pour protéger les barbaries de “l’État juif” de toute critique.

Le parcours de Keren Yarhi-Milo, passée d’une unité du renseignement israélien à la tête d’une grande institution d’enseignement supérieur américaine, en dit long. L’insidieuse infiltration des sionistes dans l’essence même de la vie américaine est d’une ampleur sans précédent. Les conséquences de cette réalité sont difficilement quantifiables : corruption, compromissions, duplicité, détérioration, auxquelles notre système politique se soumet au doigt et à l’œil.

Par Patrick Lawrence

Sources: Consortium News; traduit par Spirit Of Free Speech