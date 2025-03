Nyor Dvori, correspondant aux affaires militaires de Channel 12, a affirmé : « »L’armée israélienne a déclaré que 2025 serait une année de guerre, mais le service militaire moyen des réservistes en 2024 était de 136 jours par an, et de nombreux soldats ont servi 300 jours ou plus. La charge de travail des commandants était plus lourde, avec une moyenne de 168 jours par an ».

Dvori a souligné que « l’armée israélienne manque actuellement d’environ 10 000 soldats », ajoutant « qu’ après avoir envoyé 10 000 ordres de conscription aux Haredim, seulement 177 ont rejoint le service ».

Le journaliste israélien s’est interrogé : « Que se passera-t-il l’année prochaine lorsque les soldats seront appelés pour 70 à 80 jours de service de réserve dans les mois à venir « ?

Il a souligné : « Qui portera le fardeau ? Et quel impact cela aura-t-il sur les familles, les entreprises et l’économie israélienne ? »

« Si le gouvernement continue ainsi, la situation va exploser « , conclut Dvori.

Dans un article paru mardi dans le journal israélien Yedioth Ahronoth, le correspondant israélien Yossi Yehoshua a noté que « dans les discussions internes, l’armée crie qu’elle n’a pas assez de soldats, tandis que le Premier ministre est occupé à régler ses comptes politiques ».

Il a expliqué : « Cette situation ne peut perdurer, et le Hamas ne peut être vaincu de cette manière. Les dirigeants doivent se réveiller maintenant, non pas par des campagnes médiatiques creuses ou des slogans creux, mais par des politiques qui favorisent l’égalité et la justice, et prendre des mesures claires, comme punir ceux qui ne se présentent pas au service militaire et récompenser ceux qui servent ».

Il y a environ un mois, le ministre israélien de la Guerre, Yisrael Katz, a affirmé que « seulement 7 % des Haredim ont répondu aux demandes de conscription, y compris celles adressées au groupe Chabad ».

Source: Médias