Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, a souligné que « malgré 75 ans d’occupation israélienne de la Palestine et d’alQods, l’entité sioniste n’a pas été en mesure d’abolir l’identité palestinienne, ni de légitimer un seul centimètre de la Palestine ».

Cheikh Qassem a souligné dans son discours lors de l’événement du Forum Al-Qods que « la Palestine est toujours occupée et que l’entité israélienne n’a ni État ni frontières ».

Il a souligné que « déluge d’Al-Aqsa a renversé l’équation », expliquant que « depuis 18 mois, depuis la bataille du déluge d’Al-Aqsa, la cause palestinienne brille dans le monde et émerge comme une réalité que personne ne peut annuler, alors que l’entité sioniste a été exposé pour ses actions agressives criminelles. Dans le même temps, il est devenu clair que l’entité israélienne traverse une crise existentielle et que cette occupation ne peut pas consolider sa présence et prendre la terre de Palestine ».

Cheikh Qassem a adressé « ses salutations, son respect et sa reconnaissance à ce peuple palestinien qui lutte, fier, généreux et qui sacrificie, ce modèle légendaire qui a tant donné pour rester attaché à sa terre, à sa fierté et à sa dignité ».

Il a également adressé ses salutations aux martyrs justes, aux blessés, aux prisonniers, aux familles, au Hamas, au Jihad islamique et aux factions palestiniennes, ainsi qu’aux populations de Gaza, de Cisjordanie, des territoires de 1948 et d’alQods ».

Il a noté que « tous ces gens représentent un peuple vivant, avec ses hommes, ses femmes et ses enfants, et ce peuple a sacrifié ce qu’il y a de plus précieux pour sa dignité, ses droits, sa fierté et sa terre ».

Et de poursuivre : « cette ténacité légendaire, malgré les 50 000 martyrs, plus de 160 000 blessés et 2,4 millions de personnes se déplaçant d’un endroit à un autre et étant soumises à l’extermination, à la famine, à l’oppression et aux tentatives d’humiliation, ils sont inébranlables, attendant leur récompense de Dieu Tout-Puissant et confiants en Sa victoire et Ses bienfaits ».

« Ce grand peuple a offert le plus noble de ses hommes : le martyr Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, et le chef commandant le martyr Yahya Sinwar. Les dirigeants sont donc en première ligne, et les chefs martyrs et les justes sont tous engagés dans cette voie. Aujourd’hui, nous avons le droit de brandir le slogan que le Forum d’alQods a formulé : « Fidèle à l’alliance, ô alQods ! « , car nous continuerons, et parce que ce peuple palestinien n’hésitera pas, et parce qu’avec toutes ces offrandes, il lui est impossible d’être autre chose qu’en première ligne, si Dieu le veut, pour reconquérir un jour alQods » a -t-il poursuivi.

Cheikh Qassem a souligné que le plan tyrannique américain est très vaste et très dangereux en raison de son utilisation de l’outil criminel israélien, qui est :

* Liquider complètement la question palestinienne.

* Déplacement des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie.

* Occupation des terres des pays voisins : Liban, Syrie, Jordanie et Égypte.

* Diviser les pays de la région en de nombreux états dispersés et faciles à manipuler.

* Contrôler le Moyen-Orient comme bon leur semble.

Il a expliqué que « le plan est très dangereux et donc cela requiert une quantité de sacrifices pour faire échouer ce plan, le freiner, si Dieu le veut, et le saboter quelle que soit son ampleur, parce que la résistance est continue et parce que les dons continueront.

Il a ajouté : « La Palestine est grandiose grâce à son peuple et à sa résistance. Elle est invincible. L’avenir appartient à la Palestine, si Dieu le veut ».

Il a poursuivi son discours : « Que constatons-nous ? La supériorité d’Israël dans le génocide, le massacre de civils, la mort et la destruction de tout sur terre. C’est une honte. Mais la résistance a excellé dans sa détermination à défendre ses droits malgré d’énormes sacrifices, et c’est un grand honneur ».

Cheikh Qassem a souligné : « Le masque du leadership humanitaire américain est tombé et le tyran a été dévoilé pour ce qu’il est vraiment, ainsi que la brutalité qui le caractérise envers les droits du peuple palestinien, ainsi que la brutalité de l’entité israélienne ».

Cheikh Qassem a déclaré : « Quoi qu’il en soit, c’est un round, et ce round n’est pas la fin du chemin. Nous sommes convaincus que la victoire reviendra à ceux qui croient en cette grande cause, celle de la Palestine. Dieu Tout-Puissant a dit : « Et Nous avions certes envoyé avant vous des messagers à leurs peuples, et ils leur sont venus avec des preuves évidentes. Nous avons donc puni ceux qui ont commis des crimes. Et il Nous incombe de soutenir les croyants ».

L’objectif central du Front de la Résistance est de soutenir la résistance afin de faire face à l’occupation

Dans son discours, Cheikh Qassem s’est adressé au Front de la résistance, honorable et généreux, en déclarant : « Nous devons nous tourner vers la République islamique d’Iran. Dieu Tout-Puissant nous a honorés de l’imam Khomeini (que Dieu sanctifie son secret), qui a changé le visage de la région et lancé le projet de conjuguer les efforts pour libérer la Palestine et construire une armée de vingt millions de personnes pour libérer alQods. Il a instauré la Journée d’alQods, ce qui constitue une déclaration de la responsabilité de la Oumma d’être aux côtés de la Palestine, de la soutenir et de la libérer ».

Il a noté que « le front de résistance parrainé par l’Imam Khamenei (que son ombre perdure) conformément à la démarche de l’Imam Khomeiny (que son secret soit sanctifié) a pour objectif central le soutien de la résistance afin de faire face à l’occupation ».

Il a ajouté : « Écoutez ce que l’Imam Khomeini (que son secret soit sanctifié) a dit : « Les dirigeants des pays islamiques doivent être conscients que ce germe de corruption qui a été planté au cœur du monde islamique n’a pas seulement pour but de détruire la nation islamique, mais plutôt que son danger et son préjudice menacent l’ensemble du Moyen-Orient. Ces mots ont été prononcés en 1979, lors de l’avénement de la révolution islamique bénie en Iran ».

Il a indiqué que » le Front de la Résistance est redevable au chef des martyrs de ce front, le commandant de la Brigade d’alQods, le général de division du Corps des gardiens de la révolution islamique, Hajj Qassem Soleimani. Il nous manque, ainsi qu’une grande figure, le président martyr Ebrahim Raïssi, et Son Éminence le grand Sayyed, présent au forum l’année précédente ».

Il a poursuivi : » ce front doit à la République islamique de l’Iran un soutien à tous les niveaux : financièr, militaire, politique et médiatique, ainsi que le soutien de son peuple honorable qui a tant donné et enduré tant pour la cause palestinienne ».

« Israël » n’a pas atteint son objectif de mettre fin à la résistance au Liban, et l’État libanais doit assumer sa responsabilité

Cheikh Qassem a affirmé que « le Hezbollah et les résistants au Liban ont soutenu Gaza et la bataille d’Ouli al-Baas. Au Liban, les résistants et ce peuple honorable, avec toutes leurs confessions, partis et forces qui croient en ce droit, ont œuvré et consenti de grands sacrifices, dont le plus important fut le martyre du maître des martyrs de la nation, Sayyed Hassan Nasrallah (que Dieu Tout-Puissant l’agrée), le martyre de Sayyed al-Hashemi (que Dieu Tout-Puissant l’agrée), des chefs martyrs et des martyrs vertueux des résistants, hommes et femmes du sud, de la Bekaa, des banlieues et de diverses régions du Liban ».

Il a déclaré : « Plusieurs milliers de combattants de la résistance et de Libanais sont tombés en martyr sur la voie de la Palestine, défendant Gaza et le Liban ».

Il a indiqué « qu’Israël n’a pas atteint ses objectifs de mettre fin à la résistance au Liban et n’a pas pu atteindre le fleuve Litani. Un cessez-le-feu a été déclaré et la résistance est résolue et en position de force. Nous sommes dans une phase où l’État est responsable de la mise en œuvre de l’accord et du retrait de l’occupation. Quant à la résistance, elle maintient sa forte présence, œuvrant là où elle doit et où elle peut. Mais il faut savoir que la résistance est une foi profonde et un choix ferme, agissant avec sagesse selon les exigences de la confrontation ».

Il a affirmé : « L’État libanais doit désormais assumer ses responsabilités et faire pression sur les forces influentes qui ont parrainé l’accord. Nous n’accepterons pas la poursuite de l’occupation et il doit libérer les prisonniers. Il n’y a pas de place pour la normalisation ou la reddition au Liban ».

Les Yéménites ont excellé dans la lutte contre l’arrogance, et l’Irak est dans une position honorable

Dans une autre partie de son discours, Cheikh Qassem a adressé ses salutations complètes au cher et honorable Yémen, sous la direction de Son Éminence Sayyed Abdel-Malik Al-Houthi, au peuple yéménite, à l’armée yéménite et à Ansarullah .

« Tout le respect à ceux qui ont donné un exemple unique en soutenant Gaza, la Palestine, la résistance et la région, en payant un lourd tribut pour leur confrontation, en affrontant directement l’arrogance mondiale de l’Amérique et de la Grande-Bretagne, qui soutiennent les crimes sionistes », a-t-il poursuivi.

Il a ajouté : « Nos frères du Yémen ont fait preuve d’imagination dans leur modèle de participation et de confrontation en mer, en lançant des missiles sur Tel-Aviv et en accomplissant tous ces actes héroïques malgré la distance. Cela rend les Arabes et les musulmans responsables de leur inaction, car s’ils avaient voulu agir, ils l’auraient pu, qu’ils soient proches ou lointains. Mais ils restent inactifs et porteront une lourde responsabilité, car Israël ne les laissera pas faire et ne s’arrêtera point ».

Il a affirmé : « Quant à l’Irak, ce réservoir de soutien pour la Palestine, le Liban et la région via son peuple, son autorité religieuse suprême et ses forces du Hachd alChaabi, a offert comme martyr Abou Mahdi al-Muhandis sur le voie d’alQods, et a garanti les capacités de persévérance et de soutien, il jouit d’une position honorable ».

Cheikh Qassem a souligné : « Nous sommes honorés de faire partie du front de la résistance contre l’entité israélienne et contre ceux qui la soutiennent. Nous ne sommes pas honorés d’être aux côtés du tyran et de l’occupation qui tentent de prendre le contrôle de la région ».

Il a conclu son discours en disant : « Notre slogan est « Rester fidèle à notre promesse envers alQods. Nous continuerons, nous endurerons, nous persévérerons, et la victoire viendra de Dieu Tout-Puissant ».

Source: Al-Manar